İ L A NSayı : 2022/1530 Esas 24/03/2023
T.C. EDREMİT 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ
T.C. EDREMİT 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilmesi talep edilen Hasan Bal'ın gaipliği hakkında bilgisi olanların 1 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 24/03/2023 GAİP TC KİMLİK NO : 25387326130
ADI SOYADI : HASAN BAL
BABA ADI : MELEK
ANA ADI : GÜLŞAN
DOĞUM TARİHİ : 15/12/1955
DOĞUM YERİ : İMRANLI
İKAMETGAH ADRESİ : YOKTUR
Basın No: ILN01863059
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