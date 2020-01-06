KANDIRA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Mahkememizde Kocaeli İli, Kandıra İlçesi, Çakırcaali Mahallesi 147 ada 576 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili istemli olarak Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından davalılar Eda Aksoy, Engin Karaduman, Erhan Acurman, Erol Özhan, Ersin Baykara, Fahri Özkaya, Gökhan Özhan, Gülfizar Özhan, Gülizar Arslantaş, Hasan Baykara, Hatice Altınten, Hülya Özkurt, İsmet Karaduman, İsmet Özkaya, Kadriye Akgül, Meliha Özkaya, Mert Özkaya, Muhammet Karaduman, Namigar Aksoy, Necmettin Karaduman, Nezaket Yüksel, Nursel Okyar, Özgür Özhan, Özlem Korkmaz, Rafet Özhan, Raif Özhan, Saffet Özhan, Sebahattin Baykara, Semira Özhan, Sündüz Boyacı, Şaban Özhan, Terzan Demiröz, Yılmaz Özhan, Yüksel Yetkin'e karşı dava açıldığı, taşınmaz hakkında açılan kamulaştırma davasında Kamulaştırma kanunun 10. ve 14. maddeleri gereğince kamulaşıtrma belgelerinin ve dilekçesinin davalılara tebliğinden itibaren 30 gün içinde ilgililerin kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, açılacakdavalarda husumetin davacı Karayolları Genel Müdürlüğü'ne yöneltilmesi, yasal süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan davacı adına tescil edileceği,konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmeleri gerektiği hususu İLAN olunur.
ESAS NO : 2023/64 Esas
ESAS NO : 2023/64 Esas
Basın No: ILN01863084
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