T.C. TOKAT 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



2023/340

Mahkememizin 2023/340 E. dosyasında dava konusu taşınmazın Tokat ili Merkez ilçesi Ankara Mah.198 ada 4 parsel sayılı taşınmaz malikinin Mehmet (Abdurrahman oğlu) olduğu, -Kamulaştırmayı yapan idarenin Tokat Belediye Başkanlığı olduğu,-Malikinin tebliğden veya ilandan itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açabileceklerinin,-Açılacak davalarda husumetin Tokat Belediye Başkanlığına yöneltilmesi geretiğini,-30 günlük süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği,-Dava sonunda mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Tokat Vakıflar Bank. Şub. yatırılacağı,-Davalılar/kayyumun tebliğden itibaren 10 gün içerisinde davaya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini mahkemeye yazılı olarak bildirmesi gerektiği hususları, 2942 sayılı yasanın 4650 sayılı yasa ile Değişik Kamulaştırma Kanunu 10. maddesi, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28-29-30-31. Maddeleri uyarınca ilan olunur.

Basın No: ILN01860114

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