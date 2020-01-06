İLAN BEYŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN



BULUNDUĞU YER/ MAHALLE

MEVKİİ S. NO ADA NO PAR-SEL

NO CİNSİ YÜZÖL-ÇÜMÜ (m2)

HİSSE MUHAMMEN BEDEL (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (%3) 1 KURUCUOVA 195 1 Malanda Arsa 600,01 Tam 600.000,00 18.000,00 2 KURUCUOVA 195 2 Malanda Arsa 523,21 Tam 523.000,00 15.690,00 3 KURUCUOVA 195 3 Malanda Arsa 523,21 Tam 523.000,00 15.690,00 4 KURUCUOVA 195 4 Malanda Arsa 523,20 Tam 523.000,00 15.690,00 5 KURUCUOVA 195 5 Malanda Arsa 523,21 Tam 523.000,00 15.690,00 6 KURUCUOVA 195 6 Malanda Arsa 523,21 Tam 523.000,00 15.690,00 7 KURUCUOVA 195 7 Malanda Arsa 523,21 Tam 523.000,00 15.690,00 8 KURUCUOVA 195 8 Malanda Arsa 523,21 Tam 523.000,00 15.690,00 9 KURUCUOVA 195 9 Malanda Arsa 523,24 Tam 523.000,00 15.690,00 10 KURUCUOVA 195 10 Malanda Arsa 600,01 Tam 600.000,00 18.000,00

Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda yazılı 10 adet gayrimenkul, 2886 sayılı yasanın 45.inci maddesi hükmü gereğince açık artırma usulü ile satılacaktır.



1. İhale 01/08/2023 Salı günü saat 11.00 de belediye encümen toplantı salonunda ve encümen huzurunda yapılacaktır.

2. İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için istenilen belgeler;

2.1.Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu.

2.2.Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı fotokopisi.

2.3.Gerçek kişiler için Yerleşim Yeri Belgesi.

2.4.Gerçek kişiler için, ihaleye vekaleten iştirak ediyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname.

2.5. Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi ve Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belge ve noter tasdikli imza sirküleri.

2.6. Belediyemize borcu olmadığını gösteren belge.

3. İştirakçilerin ihale için istenilen evrakları ihale günü saat 10.30 'a kadar Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekir.

4. Ödemeler; ihale tarihini takip eden en geç 15 gün içerisinde yapılacaktır.

5. İhale ile ilgili şartname, mesai saatleri içerisinde Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir veya 200,00 TL bedel karşılığında satın alınabilir.

İlan olunur.

Adil BAYINDIR

Belediye Başkanı



Basın No: ILN01860024

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