T.C. TÜRKOĞLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2022/252 Esas - Davacı , VELİ İNCE ile Davalı , TÜRKOĞLU MALMÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;Kahramanmaraş ili Türkoğlu ilçesiBeyoğlu (Sarılar)Mahalleside kain;

Davacı Veli İNCE tarafından tescile konu edilen 713ada 57parsel sayılı taşınmazın yüzölçümünün 38374,83 m² olduğu ve ham toprak vasfı ile maliye Hazinesi adına kayıtlı olduğu, dava konusu edilen (H)ile gösterilen 5530,28 m² sayılı taşınmazın 28418259346T.C. Kimlik noluadına tescili istenilmektedir.Bu yerle ilgisi ve alakası olanların hak iddia edenlerin bilumum evrak müsbitleri ile son ilan tarihinden itibaren3 (üç)ay içerisinde mahkememize müracaatları ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01858395

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