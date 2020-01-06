T.C. ISPARTA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLAN VE DAVA DİLEKÇESİNİN TEBLİĞİ DUYURUSU
- DAVA DİLEKÇESİNİN ÖZETİ; Davacı Güneykent Belediyesi vekili aşağıda parsel, maliki ve kamulaştırma miktarı gösterilen taşınmazın tapuda davalı adına kayıtlı olduğunu 2942 sayılı kanunun 4650 sayılı Kanun ile değişik 8. Ve 10. Maddeleri gereğince Kamulaştırma bedelinin tespit edilmesi ile tespit edilen bu bedelin ödenmesi karşılığında taşınmazın kamulaştırılan kısmının tapu kayıtlarının Güneykent Belediyesi adına tescili talep edilmiş olup;
- a) 2942 Sayılı Kanunun 10. Maddesi gereğince mahkemenizce yapılacak tebliğ gününden itibaren kendilerine tebligat yapılamayanlara tebliğ yerine geçmek üzere kamulaştırılan taşınmaz üzerine hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltme davası açmaları,
|Dosya no
|Davalılar
|İl/ilçe
|Köy/Mevki
|Ada-Parsel
|M2
|Duruşma günü
|Duruşma saati
|2023/381
|Dahili davalıAbdullah Kaya TC:30859801992
Dahili davalı Fatıma Ünal TC:29251855580
Dahili davalı Fatime Gürbüz TC:30955798714
Dahili davalı Zeliha Alkış TC:28951865554
Dahili davalı Cafer Çetin TC: 31765771782
Dahili davalı Hamide Önal TC:18713208224
Dahili davalı Hüseyin Kaya TC:30847802338
Dahili davalı İsmahan
Çetin TC:31780771262
Dahili davalı Mahmure Kaya TC:30871801536
Dahili davalı Mustafa Çetin TC:31816770092
Dahili davalı Mustafa Kaya TC:30862801828
Dahili davalı Nazmiye Kaya TC:30844802492
Dahili davalı Yalçın Kaya TC:30856802046
|Isparta/Gönen
|Baladız (Gümüşgün) Karataş Mevkii
|4-365
|-
|31/07/2023
|10:00
|2023/382
|Davalı Alaattin Erdal TC:28834869402
Davalı Hüseyin Erdal TC: 28843869110
Davalı Rıza Erdal
TC:28858868610
|Isparta/Gönen
|Güneykent Köyü Bozyer mevkii
|568
|-
|03/08/2023
|10:33
|2023/383
|Dahili davalı Adile Ersoy TC:20222156538
Dahili davalı Asiye Yılmaz TC:18974198142
Dahili davalı Aysel Uncu TC:25000997204
Dahili davalı Ayşe Akkuş TC:23119662976
Dahili davalı Ayşe Alvar TC:23063061832
Dahili davalı Cafer Tütüncü TC:17561245214
Dahili davalı Durkadın Kuşcu TC:14639342608
Dahili davalı Fatıma Çarkcı TC:17312253598
Dahili davalı Fatime Aşan TC:16796270794
Dahili davalı Fatma Uysal TC:18998197350
Dahili davalı Fevziye Bekmezci TC:18233222878
Dahili davalı Hasan Akkuş TC:54526013174
Dahili davalı Hasan Tütüncü TC:17552245506
Dahili davalı Havva Başer TC:19172191584
Dahili davalı Hülya Tütüncü TC:17447249008
Dahili davalı İhsan Akkuş
TC:54484014572
Dahili davalı Mehmet Tütüncü TC:17543245898
Dahili davalı Nazlı Bunarcı TC:14717340052
Dahili davalı Nevzat Tütüncü TC:17510246972
Dahili davalı Ramazan Tütüncü TC:17537246016
Dahili davalı Serkan Uysal TC:18980197924
Dahili davalı Şükrü Uysal TC:35068662938
Dahili davalı Ümit Tütüncü TC:17489247642
Dahili davalı Veli Akkuş TC:54517013466
Dahili davalı Zübeyde Meke TC:47167264456
|Isparta/Gönen
|Güneykent Köyü, Bozyeri mevkii
|649
|-
|31/07/2023
|11:00
|2023/384
|Dahili davalı Aysel Selvi TC:31051800660
Dahili davalı Ayşe Çetin TC:31687774328
Dahili davalı Coşkun Selvi TC : 27514913428
Dahili davalı Eyup Selvi TC:27529912928
Dahili davalı Hanım Oduncu TC:52588079824
Dahili davalı Keziban Oduncu TC:52579080174
Dahili davalı Melahat Kaptan TC:12226856866
Dahili davalı Mustafa Selvi TC:27520913290
Dahili davalı Nermin Karakılıç TC:21245124214
Dahili davalı Nuriye Selvi TC:27526913072
Dahili davalı Saadet Yalçın TC:27394917462
Dahili davalı Süleyman Ayan TC:24602011196
Dahili Süleyman Selvi TC:27523913136
Dahili davalı Şenay Çetin TC:31348785694
Dahili davalı Ümay Elvan TC:45364319702
Dahili davalı Yadigar Öcal TC:36205623850
Dahili davalı Zehra Özkan TC:28735872754
|Isparta/Gönen
|Güneykent Köyü/Bozyer mevkii
|602
|-
|29/08/2023
|10:00
|2023/385
|Dahili davalı Alime Aynalı TC:14543345818
Dahili davalı Ayşe Dinçer TC:10406483758
Dahili davalı Bayram Boyacı TC:22808070344
Dahili davalı Fatıma Boyacı TC:12296420714
Dahili davalı Hanım Ayşe Kansu
TC:16298287306
Dahili davalı Hatice Başer TC:19169191658
Dahili davalı Hüseyin Boyacı TC:22823069866
Dahili davalı İbrahim İnce TC:19286187732
Dahili davalı Sevgi Aynalı TC:10208490374
Dahili davalı Sevim Şekerci TC:51967098814
Dahili davalı Ziynet Aytaç TC:11156458720
|Isparta /Gönen
|Güneykent Köyü/Bozyer mevkii
|599
|-
|29/08/2023
|10:30
|2023/386
|Dahili davalı Esin Cingöz TC:30484814428
Dahili davalı
Hasan Hüseyin Tekin TC:30568811664
Davalı Hüseyin Tekin TC:30598810644
Dahili davalı Pervin Tekin Yaman TC:30442815894
Dahili davalı Seyhan Tekin TC:30499813928
|Isparta/Gönen
|Güneykent Köyü/Bozyer mevkii
|595
|-
|31/07/2023
|11:20
|2023/387
|Davalı Halil Kozak TC:25996964044
|Isparta/Gönen
|Güneykent Köyü, Bozyer mevkii
|601
|-
|31/07/2023
|11:00
|2023/388
|Davalı Mustafa Cemal Erdal TC:28855868774
|Isparta/Gönen
|Güneykent Köyü-Bozyer mevkii
|653
|-
|31/07/2023
|11:00
|2023/389
|Davalı Aynur Aydoğdu TC:39814136094
Davalı Ender Can Pınar TC:56707267178
Dahili davalı Gülay Yalçın TC:31075794792
Davalı Naciye Gündüz TC:28090894224
Dahili davalı Özgür Yalçın TC:31072794856
Dahili davalı Özlem Yalçın TC:31042795876
Davalı Zafer Ercüment Pınar TC:25459025596
|Isparta/Gönen
|Güneykent Köyü-Bozyer mevkii
|652
|-
|31/07/2023
|11:00
|2023/390
|Dahili davalı Ali Kaya TC:10325486458
Dahili davalı Ayşe Aşar TC:20198778338
Dahili davalı Nurhan Şençimen TC:27463916884
|Isparta/Gönen
|Güneykent Köyü
|361
|-
|31/07/2023
|11:00
|2023/391
|Dahili davalı Emine Satılmış TC:54727006494
Dahili davalı Fatıma Sümeyra Sakallı TC:34450684060
Dahili davalı Feride Sakallı TC:35404652616
Dahili davalı Hasan Sakalı TC:35401652770
Dahili davalı Hatice Satılmış TC:54736006102
Dahili davalı Kerim Sakallı TC:35398652876
|Isparta/Gönen
|Güneykent Köyü
|399
|-
|03/08/2023
|11:00
|2023/392
|Davalı Hatice Erdem TC:11630442900
|Isparta /Gönen
|Güneykent Köyü
|571
|-
|29/08/2023
|10:20
|2023/393
|Davalı Ayten Özbek TC: 49609261894
Davalı Durmuş Ali Dindar TC: 10505480474
Davalı Fatıma Şavklıyıldız TC: 47881235930
Davalı Hayriye Özbek TC:21815103472
Davalı Hüdaverdi Dindar TC:10532479540
Davalı Müzeyyen Uysal TC: 18992197578
Davalı Osman Dindar TC: 10517480028
Davalı Zeliha Dindar TC: 10538479322
|Isparta / Gönen
|Güneykent Köyü
|573
|-
|03/08/2023
|09:30
|2023/394
|Davalı Ayşe Erkan TC: 11414450190
Davalı Fatma Erkan TC: 11390450924
Davalı Halil Erkan TC: 11393450860
Davalı İbrahim Erkan TC: 11375451434
Davalı Özlem Ocak TC: 11387451088
|Isparta/Gönen
|Güneykent Köyü- Bozyer mevkii
|577
|-
|03/08/2023
|10:00
|2023/395
|Davalı Davut Başer TC: 19208190314
Davalı Nazmiye Başer TC: 19223189836
Davalı Zeliha Maraç TC:16715273462
|Isparta/Gönen
|Güneykent Köyü
|9590
|-
|03/08/2023
|09:50
|2023/396
|Davalı Emine Başer TC: 13406383738
Davalı Fadime Özbay TC: 46633446624
Davalı Gülsüm Adanır TC: 39364460892
Davalı Mehmet Başer TC: 19202190532
Davalı Şengül Akkuş TC: 54490014344
|Isparta /Gönen
|Güneykent Köyü
|9596
|-
|03/08/2023
|09:30
|2023/397
|Davalı Kenan Kantay TC: 18551212230
|Isparta/Gönen
|Güneykent Köyü
|9588
|-
|03/08/2023
|10:00
|2023/398
|Davalı Ali Kuşcu TC: 14651342242
Davalı Cemile Kalpınar TC: 10706473794
Davalı Hasan Kuşcu TC: 14654342188
Davalı Hüseyin Kuşcu TC: 14648342316
|Isparta/Gönen
|Güneykent Köyü
|578
|-
|29/08/2023
|10:00
|2023/399
|Davalı Durmuş Sabancı TC: 11984431124
|Isparta/Gönen
|Güneykent Köyü
|9656
|-
|03/08/2023
|09:30
|2023/400
|Davalı Havva Öncü TC: 26161958592
|Isparta/Gönen
|Güneykent Köyü
|397
|-
|03/08/2023
|10:00
|2023/401
|Davalı Sevim Başer TC: 19205190478
|Isparta/Gönen
|Güneykent Köyü Bozyer mevkii
|400
|-
|03/08/2023
|10:00
|2023/402
|Davalı Şefika Göncü TC: 35047663666
|Isparta/Gönen
|Güneykent Köyü
|9823
|-
|29/08/2023
|10:00
|2023/403
|Davalı Adile Ersoy TC: 20222156538
Davalı Asiye Yılmaz TC: 18974198142
Davalı Aysel Uncu TC: 25000997204
Dahili davalı Ayşe Akkuş TC: 23119662976
Dahili davalı Ayşe Alvar TC: 23063061832
Dahili davalı Cafer Tütüncü TC: 17561245214
Dahili davalı Durkadın Kuşcu TC: 14639342608
Dahili davalı Fatıma Çarkcı TC: 17312253598
Dahili davalı Fatime Aşan TC: 16796270794
Dahili davalı Fatma Uysal TC: 18998197350
Dahili davalı Fevziye Bekmezci TC: 18233222878
Dahili davalı Hasan Akkuş TC: 54526013174
Dahili davalı Hasan Tütüncü TC: 17552245506
Dahili davalı Havva Başer TC: 19172191584
Dahili davalı Hülya Tütüncü TC: 17447249008
Dahili davalı İhsan Akkuş TC: 54484014572
Dahili davalı Mehmet Tütüncü TC: 17543245898
Dahili Davalı Nazlı Bunarcı T.C:14717340052
Dahili Davalı Nevzat Tütüncü TC: 17510246972
Dahili davalı Ramazan Tütüncü TC: 17537246016
Dahili davalıSerkan Uysal TC: 18980197924
Dahili davalı Şükrü Uysal TC:35068662938
Dahili davalı Ümit Tütüncü TC: 17489247642
Dahili davalı Veli Akkuş TC: 54517013466
Dahili davalı Zübeyde Meke TC: 47167264456
|Isparta/Gönen
|Güneykent Köyü Bozyer mevkii
|608
|-
|03/08/2023
|09:45
|2023/404
|Faden Koyunu TC: 21689107644
|Isparta/Gönen
|Güneykent Köyü
|604
|-
|29/08/2023
|10:00
|2023/405
|Davalı İlyas Koyuncu TC: 21692107570
|Isparta/Gönen
|Güneykent köyü Bozyer mevkii
|603
|-
|29/08/2023
|10:45
|2023/406
|Davalı Aysel Candan TC: 27172924880
Davalı Metin Yalçın TC: 31120793220
Davalı Özcan Yalçın TC: 31102793804
Davalı Rabiye Çınar TC: 24554012104
Davalı Seniha Arıkan TC: 31363785174
|Isparta/Gönen
|Güneykent Köyü
|600
|-
|03/08/2023
|10:20
|2023/407
|Davalı Hüseyin Özkan TC: 271909244206
|Isparta/Gönen
|Güneykent Köyü
|594
|-
|03/08/2023
|10:30
|2023/408
|Davalı Lütfiye Ersoy TC: 20354152170
|Isparta/Gönen
|Güneykent Köyü-Bozyer mevkii
|593
|-
|29/08/2023
|11:35
|2023/409
|Davalı Zehra Erdal TC: 28813870108
|Isparta/Gönen
|Güneykent Köyü-Bozyer mevkii
|592
|-
|03/08/2023
|10:00
|2023/410
|DavalıZehra Kaşar TC: 14597344096
|Isparta/Gönen
|Güneykent Köyü-Bozyer mevkii
|591
|-
|31/07/2023
|12:00
|2023/411
|Davalı Sultan Özbek TC: 21866101724
|Isparta/Gönen
|Güneykent Köyü-Bozyer mevkii
|588
|-
|29/08/2023
|11:00
|2023/412
|Davalı DEMTRAK DEMİRELLER SANAYİ YATIRIM PAZARLAMA VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|Isparta/Gönen
|Güneykent Köyü-Bozyer mevkii
|587
|-
|29/08/2023
|10:00
|2023/413
|Davalı Hacer Kaya TC: 18683207814
Davalı Hilmi Çubukçu TC: 25648975602
Davalı Şefika Kuşcu TC: 14645342470
|Isparta /Gönen
|Güneykent Köyü - Bozyer mevkii
|584
|-
|03/08/2023
|09:45
|2023/414
|Dahili davalı Akın Koçak TC: 23939032652
Dahili davalı Birnur Koçak TC: 37240597816
Davalı İrfan Koçak TC: 23930032934
|Isparta/Gönen
|Güneykent köyü Bozyer mevkii
|583
|-
|03/08/2023
|10:00
|2023/415
|Davalı Ali Ünal TC: 29302853800
|Isparta/Gönen
|Güneykent Köyü/Bozyer mevkii
|615-643-655
|-
|29/08/2023
|10:00
|2023/416
|Dahili davalı Bekir Sıtkı Erkan TC: 11399450642
Dahili davalı FahretdinErkan TC: 11441449266
Dahili davalı Necmeddin Erkan TC: 11423449840
|Isparta/Gönen
|Güneykent Köyü/Bozyer mevkii
|664 - 611
|-
|03/08/2023
|10:00
|2023/417
|Davalı Erdoğan Yalçın TC: 31135792720
Davalı Gülümser Çetin TC: 31792770826
|Isparta/Gönen
|Baladız köyü Karataş mevkii
|4 ada 366 parsel
|-
|29/08/2023
|10:00
|2023/418
|Davalı Ayşe Ersoy Tc:20288154370
Davalı Gül sevim Yalçınkaya TC: 14900333946
Davalı Gülseren Erdemir TC: 40936470294
Davalı Gülsüm Tekin TC: 30418816696
Davalı Neriman Özer TC: 30004830402
Davalı Yıldız Satılmış TC: 54706007122
|Isparta / Gönen
|Güneykent köyü Bozyer mevkii
|683
|-
|29/08/2023
|10:00
|2023/419
|Davalı Ayfer Hasgül TC: 30793804172
Davalı Hatice Tekin TC: 30460815210
Davalı Yıldız Karpuzcu TC: 17839451132
Davalı Zehra Erdal TC: 28813870108
|Isparta/Gönen
|Güneykent köyü Bozyer mevkii
|659
|-
|03/08/2023
|10:00
|2023/420
|Davalı Alaadtin Erdem TC: 11636442782
|Isparta/Gönen
|Güneykent köyü Bozyer mevkii
|658
|-
|29/08/2023
|10:20
|2023/421
|Davalı Emine Keçeci TC: 20759138656
Davalı Enbiya Mülayim TC: 17906233708
Davalı Fatma Mülayim TC: 17912233570
Davalı Mehmet Mülayim TC: 17909233644
Davalı Ufuk Mülayim TC: 17888234304
|Isparta/Gönen
|Güneykent köyü Bozyer mevkii
|656
|-
|29/08/2023
|10:00
|2023/422
|Davalı Zekine Özdemir TC: 27580911250
|Isparta/Gönen
|Güneykent Köyü-Bozyer mevkii
|650
|-
|31/07/2023
|12:00
|2023/423
|Davalı Durkadın Yalçın TC:31183791126
Davalı Müşerref Yalçın TC: 31138792666
Davalı Ziya Yalçın TC : 31174791418
|Isparta/Gönen
|Güneykent Köyü, Bozyer mevkii
|648
|-
|03/08/2023
|10:00
|2023/424
|Davalı Mehmet Ali Kocabaş TC:20936132736
|Isparta/Gönen
|Güneykent Köyü, Bozyer mevkii
|621
|-
|29/08/2023
|10:00
|2023/425
|Dahili davalı Ali Yalçın TC:31123793166
Dahili davalı Aysel Yalçın TC:31159791938
Davalı Ayşe Yalçın TC:31129792958
Davalı Erdoğan Yalçın TC:31135792720
Dahili davalı Erkan Yalçın TC:3111793512
Dahili davalı Esin Arıkan TC:31057795366
Dahili davalı Feray Yılmaz TC:31960765210
Dahili davalı Havva Yalçın TC:24638102714
Davalı Mehmet Yalçın TC:31198790626
Dahili davalı Nuray Yalçın TC:31117793394
Dahili davalı Nurdoğan Pilavcı TC:25153519438
Dahili davalı Selma Kaz TC:53095363420
Dahili davalı Sevgi Erdoğan TC:31096794054
|Isparta /Gönen
|Güneykent Köyü-Bozyer Mevkii
|606-607
|-
|29/08/2023
|10:00
|2023/426
|Davalı Ahmet Özel TC:13661375226
Davalı Durmuş Ali Özel TC: 13682374598
Davalı Fatma Uysal TC:18998197350
Davalı Hanım Yalçınkaya TC:14870334998
Davalı Süleyman Özel TC:13673374880
|Isparta /Gönen
|Güneykent Köyü, Bozyer mevkii
|616
|-
|03/08/2023
|10:00
|2023/427
|Davalı Birgül Arıkan TC:37519580402
|Isparta/Gönen
|Güneykent Köyü Bozyer mevkii
|613
|-
|29/08/2023
|10:00
|2023/428
|Davalı Ali Özer TC: 54823003274
|Isparta / Gönen
|Güneykent Köyü - Bozyer mevkii
|612
|-
|29/08/2023
|10:00
Basın No: ILN01860868
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