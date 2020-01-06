T.C. ISPARTA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

DAVA DİLEKÇESİNİN ÖZETİ; Davacı Güneykent Belediyesi vekili aşağıda parsel, maliki ve kamulaştırma miktarı gösterilen taşınmazın tapuda davalı adına kayıtlı olduğunu 2942 sayılı kanunun 4650 sayılı Kanun ile değişik 8. Ve 10. Maddeleri gereğince Kamulaştırma bedelinin tespit edilmesi ile tespit edilen bu bedelin ödenmesi karşılığında taşınmazın kamulaştırılan kısmının tapu kayıtlarının Güneykent Belediyesi adına tescili talep edilmiş olup; a) 2942 Sayılı Kanunun 10. Maddesi gereğince mahkemenizce yapılacak tebliğ gününden itibaren kendilerine tebligat yapılamayanlara tebliğ yerine geçmek üzere kamulaştırılan taşınmaz üzerine hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltme davası açmaları,

Dosya no Davalılar İl/ilçe Köy/Mevki Ada-Parsel M2 Duruşma günü Duruşma saati 2023/381 Dahili davalıAbdullah Kaya TC:30859801992

Dahili davalı Fatıma Ünal TC:29251855580

Dahili davalı Fatime Gürbüz TC:30955798714

Dahili davalı Zeliha Alkış TC:28951865554

Dahili davalı Cafer Çetin TC: 31765771782

Dahili davalı Hamide Önal TC:18713208224

Dahili davalı Hüseyin Kaya TC:30847802338

Dahili davalı İsmahan

Çetin TC:31780771262

Dahili davalı Mahmure Kaya TC:30871801536

Dahili davalı Mustafa Çetin TC:31816770092

Dahili davalı Mustafa Kaya TC:30862801828

Dahili davalı Nazmiye Kaya TC:30844802492

Dahili davalı Yalçın Kaya TC:30856802046 Isparta/Gönen Baladız (Gümüşgün) Karataş Mevkii 4-365 - 31/07/2023 10:00 2023/382 Davalı Alaattin Erdal TC:28834869402

Davalı Hüseyin Erdal TC: 28843869110

Davalı Rıza Erdal

TC:28858868610 Isparta/Gönen Güneykent Köyü Bozyer mevkii 568 - 03/08/2023 10:33 2023/383 Dahili davalı Adile Ersoy TC:20222156538

Dahili davalı Asiye Yılmaz TC:18974198142

Dahili davalı Aysel Uncu TC:25000997204

Dahili davalı Ayşe Akkuş TC:23119662976

Dahili davalı Ayşe Alvar TC:23063061832

Dahili davalı Cafer Tütüncü TC:17561245214

Dahili davalı Durkadın Kuşcu TC:14639342608

Dahili davalı Fatıma Çarkcı TC:17312253598

Dahili davalı Fatime Aşan TC:16796270794

Dahili davalı Fatma Uysal TC:18998197350

Dahili davalı Fevziye Bekmezci TC:18233222878

Dahili davalı Hasan Akkuş TC:54526013174

Dahili davalı Hasan Tütüncü TC:17552245506

Dahili davalı Havva Başer TC:19172191584

Dahili davalı Hülya Tütüncü TC:17447249008

Dahili davalı İhsan Akkuş

TC:54484014572

Dahili davalı Mehmet Tütüncü TC:17543245898

Dahili davalı Nazlı Bunarcı TC:14717340052

Dahili davalı Nevzat Tütüncü TC:17510246972

Dahili davalı Ramazan Tütüncü TC:17537246016

Dahili davalı Serkan Uysal TC:18980197924

Dahili davalı Şükrü Uysal TC:35068662938

Dahili davalı Ümit Tütüncü TC:17489247642

Dahili davalı Veli Akkuş TC:54517013466

Dahili davalı Zübeyde Meke TC:47167264456 Isparta/Gönen Güneykent Köyü, Bozyeri mevkii 649 - 31/07/2023 11:00 2023/384 Dahili davalı Aysel Selvi TC:31051800660

Dahili davalı Ayşe Çetin TC:31687774328

Dahili davalı Coşkun Selvi TC : 27514913428

Dahili davalı Eyup Selvi TC:27529912928

Dahili davalı Hanım Oduncu TC:52588079824

Dahili davalı Keziban Oduncu TC:52579080174

Dahili davalı Melahat Kaptan TC:12226856866

Dahili davalı Mustafa Selvi TC:27520913290

Dahili davalı Nermin Karakılıç TC:21245124214

Dahili davalı Nuriye Selvi TC:27526913072

Dahili davalı Saadet Yalçın TC:27394917462

Dahili davalı Süleyman Ayan TC:24602011196

Dahili Süleyman Selvi TC:27523913136

Dahili davalı Şenay Çetin TC:31348785694

Dahili davalı Ümay Elvan TC:45364319702

Dahili davalı Yadigar Öcal TC:36205623850

Dahili davalı Zehra Özkan TC:28735872754 Isparta/Gönen Güneykent Köyü/Bozyer mevkii 602 - 29/08/2023 10:00 2023/385 Dahili davalı Alime Aynalı TC:14543345818

Dahili davalı Ayşe Dinçer TC:10406483758

Dahili davalı Bayram Boyacı TC:22808070344

Dahili davalı Fatıma Boyacı TC:12296420714

Dahili davalı Hanım Ayşe Kansu

TC:16298287306

Dahili davalı Hatice Başer TC:19169191658

Dahili davalı Hüseyin Boyacı TC:22823069866

Dahili davalı İbrahim İnce TC:19286187732

Dahili davalı Sevgi Aynalı TC:10208490374

Dahili davalı Sevim Şekerci TC:51967098814

Dahili davalı Ziynet Aytaç TC:11156458720 Isparta /Gönen Güneykent Köyü/Bozyer mevkii 599 - 29/08/2023 10:30 2023/386 Dahili davalı Esin Cingöz TC:30484814428

Dahili davalı

Hasan Hüseyin Tekin TC:30568811664

Davalı Hüseyin Tekin TC:30598810644

Dahili davalı Pervin Tekin Yaman TC:30442815894

Dahili davalı Seyhan Tekin TC:30499813928 Isparta/Gönen Güneykent Köyü/Bozyer mevkii 595 - 31/07/2023 11:20 2023/387 Davalı Halil Kozak TC:25996964044 Isparta/Gönen Güneykent Köyü, Bozyer mevkii 601 - 31/07/2023 11:00 2023/388 Davalı Mustafa Cemal Erdal TC:28855868774 Isparta/Gönen Güneykent Köyü-Bozyer mevkii 653 - 31/07/2023 11:00 2023/389 Davalı Aynur Aydoğdu TC:39814136094

Davalı Ender Can Pınar TC:56707267178

Dahili davalı Gülay Yalçın TC:31075794792

Davalı Naciye Gündüz TC:28090894224

Dahili davalı Özgür Yalçın TC:31072794856

Dahili davalı Özlem Yalçın TC:31042795876

Davalı Zafer Ercüment Pınar TC:25459025596 Isparta/Gönen Güneykent Köyü-Bozyer mevkii 652 - 31/07/2023 11:00

2023/390 Dahili davalı Ali Kaya TC:10325486458

Dahili davalı Ayşe Aşar TC:20198778338

Dahili davalı Nurhan Şençimen TC:27463916884 Isparta/Gönen Güneykent Köyü 361 - 31/07/2023 11:00 2023/391 Dahili davalı Emine Satılmış TC:54727006494

Dahili davalı Fatıma Sümeyra Sakallı TC:34450684060

Dahili davalı Feride Sakallı TC:35404652616

Dahili davalı Hasan Sakalı TC:35401652770

Dahili davalı Hatice Satılmış TC:54736006102

Dahili davalı Kerim Sakallı TC:35398652876 Isparta/Gönen Güneykent Köyü 399 - 03/08/2023 11:00 2023/392 Davalı Hatice Erdem TC:11630442900 Isparta /Gönen Güneykent Köyü 571 - 29/08/2023 10:20 2023/393 Davalı Ayten Özbek TC: 49609261894

Davalı Durmuş Ali Dindar TC: 10505480474

Davalı Fatıma Şavklıyıldız TC: 47881235930

Davalı Hayriye Özbek TC:21815103472

Davalı Hüdaverdi Dindar TC:10532479540

Davalı Müzeyyen Uysal TC: 18992197578

Davalı Osman Dindar TC: 10517480028

Davalı Zeliha Dindar TC: 10538479322 Isparta / Gönen Güneykent Köyü 573 - 03/08/2023 09:30 2023/394 Davalı Ayşe Erkan TC: 11414450190

Davalı Fatma Erkan TC: 11390450924

Davalı Halil Erkan TC: 11393450860

Davalı İbrahim Erkan TC: 11375451434

Davalı Özlem Ocak TC: 11387451088 Isparta/Gönen Güneykent Köyü- Bozyer mevkii 577 - 03/08/2023 10:00 2023/395 Davalı Davut Başer TC: 19208190314

Davalı Nazmiye Başer TC: 19223189836

Davalı Zeliha Maraç TC:16715273462 Isparta/Gönen Güneykent Köyü 9590 - 03/08/2023 09:50 2023/396 Davalı Emine Başer TC: 13406383738

Davalı Fadime Özbay TC: 46633446624

Davalı Gülsüm Adanır TC: 39364460892

Davalı Mehmet Başer TC: 19202190532

Davalı Şengül Akkuş TC: 54490014344 Isparta /Gönen Güneykent Köyü 9596 - 03/08/2023 09:30 2023/397 Davalı Kenan Kantay TC: 18551212230 Isparta/Gönen Güneykent Köyü 9588 - 03/08/2023 10:00 2023/398 Davalı Ali Kuşcu TC: 14651342242

Davalı Cemile Kalpınar TC: 10706473794

Davalı Hasan Kuşcu TC: 14654342188

Davalı Hüseyin Kuşcu TC: 14648342316 Isparta/Gönen Güneykent Köyü 578 - 29/08/2023 10:00 2023/399 Davalı Durmuş Sabancı TC: 11984431124 Isparta/Gönen Güneykent Köyü 9656 - 03/08/2023 09:30

2023/400 Davalı Havva Öncü TC: 26161958592 Isparta/Gönen Güneykent Köyü 397 - 03/08/2023 10:00 2023/401 Davalı Sevim Başer TC: 19205190478 Isparta/Gönen Güneykent Köyü Bozyer mevkii 400 - 03/08/2023 10:00 2023/402 Davalı Şefika Göncü TC: 35047663666 Isparta/Gönen Güneykent Köyü 9823 - 29/08/2023 10:00 2023/403 Davalı Adile Ersoy TC: 20222156538

Davalı Asiye Yılmaz TC: 18974198142

Davalı Aysel Uncu TC: 25000997204

Dahili davalı Ayşe Akkuş TC: 23119662976

Dahili davalı Ayşe Alvar TC: 23063061832

Dahili davalı Cafer Tütüncü TC: 17561245214

Dahili davalı Durkadın Kuşcu TC: 14639342608

Dahili davalı Fatıma Çarkcı TC: 17312253598

Dahili davalı Fatime Aşan TC: 16796270794

Dahili davalı Fatma Uysal TC: 18998197350

Dahili davalı Fevziye Bekmezci TC: 18233222878

Dahili davalı Hasan Akkuş TC: 54526013174

Dahili davalı Hasan Tütüncü TC: 17552245506

Dahili davalı Havva Başer TC: 19172191584

Dahili davalı Hülya Tütüncü TC: 17447249008

Dahili davalı İhsan Akkuş TC: 54484014572

Dahili davalı Mehmet Tütüncü TC: 17543245898

Dahili Davalı Nazlı Bunarcı T.C:14717340052

Dahili Davalı Nevzat Tütüncü TC: 17510246972

Dahili davalı Ramazan Tütüncü TC: 17537246016

Dahili davalıSerkan Uysal TC: 18980197924

Dahili davalı Şükrü Uysal TC:35068662938

Dahili davalı Ümit Tütüncü TC: 17489247642

Dahili davalı Veli Akkuş TC: 54517013466

Dahili davalı Zübeyde Meke TC: 47167264456 Isparta/Gönen Güneykent Köyü Bozyer mevkii 608 - 03/08/2023 09:45 2023/404 Faden Koyunu TC: 21689107644 Isparta/Gönen Güneykent Köyü 604 - 29/08/2023 10:00 2023/405 Davalı İlyas Koyuncu TC: 21692107570 Isparta/Gönen Güneykent köyü Bozyer mevkii 603 - 29/08/2023 10:45 2023/406 Davalı Aysel Candan TC: 27172924880

Davalı Metin Yalçın TC: 31120793220

Davalı Özcan Yalçın TC: 31102793804

Davalı Rabiye Çınar TC: 24554012104

Davalı Seniha Arıkan TC: 31363785174 Isparta/Gönen Güneykent Köyü 600 - 03/08/2023 10:20 2023/407 Davalı Hüseyin Özkan TC: 271909244206 Isparta/Gönen Güneykent Köyü 594 - 03/08/2023 10:30 2023/408 Davalı Lütfiye Ersoy TC: 20354152170 Isparta/Gönen Güneykent Köyü-Bozyer mevkii 593 - 29/08/2023 11:35 2023/409 Davalı Zehra Erdal TC: 28813870108 Isparta/Gönen Güneykent Köyü-Bozyer mevkii 592 - 03/08/2023 10:00

2023/410 DavalıZehra Kaşar TC: 14597344096 Isparta/Gönen Güneykent Köyü-Bozyer mevkii 591 - 31/07/2023 12:00 2023/411 Davalı Sultan Özbek TC: 21866101724 Isparta/Gönen Güneykent Köyü-Bozyer mevkii 588 - 29/08/2023 11:00 2023/412 Davalı DEMTRAK DEMİRELLER SANAYİ YATIRIM PAZARLAMA VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Isparta/Gönen Güneykent Köyü-Bozyer mevkii 587 - 29/08/2023 10:00 2023/413 Davalı Hacer Kaya TC: 18683207814

Davalı Hilmi Çubukçu TC: 25648975602

Davalı Şefika Kuşcu TC: 14645342470 Isparta /Gönen Güneykent Köyü - Bozyer mevkii 584 - 03/08/2023 09:45 2023/414 Dahili davalı Akın Koçak TC: 23939032652

Dahili davalı Birnur Koçak TC: 37240597816

Davalı İrfan Koçak TC: 23930032934 Isparta/Gönen Güneykent köyü Bozyer mevkii 583 - 03/08/2023 10:00 2023/415 Davalı Ali Ünal TC: 29302853800 Isparta/Gönen Güneykent Köyü/Bozyer mevkii 615-643-655 - 29/08/2023 10:00 2023/416 Dahili davalı Bekir Sıtkı Erkan TC: 11399450642

Dahili davalı FahretdinErkan TC: 11441449266

Dahili davalı Necmeddin Erkan TC: 11423449840 Isparta/Gönen Güneykent Köyü/Bozyer mevkii 664 - 611 - 03/08/2023 10:00 2023/417 Davalı Erdoğan Yalçın TC: 31135792720

Davalı Gülümser Çetin TC: 31792770826 Isparta/Gönen Baladız köyü Karataş mevkii 4 ada 366 parsel - 29/08/2023 10:00 2023/418 Davalı Ayşe Ersoy Tc:20288154370

Davalı Gül sevim Yalçınkaya TC: 14900333946

Davalı Gülseren Erdemir TC: 40936470294

Davalı Gülsüm Tekin TC: 30418816696

Davalı Neriman Özer TC: 30004830402

Davalı Yıldız Satılmış TC: 54706007122 Isparta / Gönen Güneykent köyü Bozyer mevkii 683 - 29/08/2023 10:00 2023/419 Davalı Ayfer Hasgül TC: 30793804172

Davalı Hatice Tekin TC: 30460815210

Davalı Yıldız Karpuzcu TC: 17839451132

Davalı Zehra Erdal TC: 28813870108 Isparta/Gönen Güneykent köyü Bozyer mevkii 659 - 03/08/2023 10:00

2023/420 Davalı Alaadtin Erdem TC: 11636442782 Isparta/Gönen Güneykent köyü Bozyer mevkii 658 - 29/08/2023 10:20 2023/421 Davalı Emine Keçeci TC: 20759138656

Davalı Enbiya Mülayim TC: 17906233708

Davalı Fatma Mülayim TC: 17912233570

Davalı Mehmet Mülayim TC: 17909233644

Davalı Ufuk Mülayim TC: 17888234304 Isparta/Gönen Güneykent köyü Bozyer mevkii 656 - 29/08/2023 10:00 2023/422 Davalı Zekine Özdemir TC: 27580911250 Isparta/Gönen Güneykent Köyü-Bozyer mevkii 650 - 31/07/2023 12:00 2023/423 Davalı Durkadın Yalçın TC:31183791126

Davalı Müşerref Yalçın TC: 31138792666

Davalı Ziya Yalçın TC : 31174791418 Isparta/Gönen Güneykent Köyü, Bozyer mevkii 648 - 03/08/2023 10:00 2023/424 Davalı Mehmet Ali Kocabaş TC:20936132736 Isparta/Gönen Güneykent Köyü, Bozyer mevkii 621 - 29/08/2023 10:00 2023/425 Dahili davalı Ali Yalçın TC:31123793166

Dahili davalı Aysel Yalçın TC:31159791938

Davalı Ayşe Yalçın TC:31129792958

Davalı Erdoğan Yalçın TC:31135792720

Dahili davalı Erkan Yalçın TC:3111793512

Dahili davalı Esin Arıkan TC:31057795366

Dahili davalı Feray Yılmaz TC:31960765210

Dahili davalı Havva Yalçın TC:24638102714

Davalı Mehmet Yalçın TC:31198790626

Dahili davalı Nuray Yalçın TC:31117793394

Dahili davalı Nurdoğan Pilavcı TC:25153519438

Dahili davalı Selma Kaz TC:53095363420

Dahili davalı Sevgi Erdoğan TC:31096794054 Isparta /Gönen Güneykent Köyü-Bozyer Mevkii 606-607 - 29/08/2023 10:00 2023/426 Davalı Ahmet Özel TC:13661375226

Davalı Durmuş Ali Özel TC: 13682374598

Davalı Fatma Uysal TC:18998197350

Davalı Hanım Yalçınkaya TC:14870334998

Davalı Süleyman Özel TC:13673374880 Isparta /Gönen Güneykent Köyü, Bozyer mevkii 616 - 03/08/2023 10:00 2023/427 Davalı Birgül Arıkan TC:37519580402 Isparta/Gönen Güneykent Köyü Bozyer mevkii 613 - 29/08/2023 10:00 2023/428 Davalı Ali Özer TC: 54823003274 Isparta / Gönen Güneykent Köyü - Bozyer mevkii 612 - 29/08/2023 10:00

2023/381 Esas sayılı PİLOT DOSYA ÜZERİNDEN TOPLU İLANb)Belirtilen sürede kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıkları ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın Isparta İl Özel İdaresi adına tescil edileceği; c) Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Vakıfbank Isparta Şube Müdürlüğüne yatırılacağı; d) Konuyu taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize bildirmeleri gereği; 3-Hak sahiplerinin belirtilen gün ve saatte geçerli bir özrü olmaksızın duruşmaya gelmediği ve kendilerini vekille temsil ettirmedikleri takdirde yargılamaya yokluklarında devam edileceği ve karar verileceği hususu 7201 Sayılı Kanunun 28 ve 2942 sayılı Kanunun değişik 10. Maddesi gereğince tüm davalılara davetiye yerine geçmek üzere dava dilekçesinin özeti ile kamulaştırma işlemi ile bilgileri ilanen tebliğ olunur.23/06/2023

Basın No: ILN01860868

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