T.C.BİRECİK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2022/360 EsasDavacılar , ADEM KILINÇ, AYTEN KILINÇ, CEVDET KILINÇ, FATMA KILINÇ, HALİSE AÇIKBAŞ, MEHMET KILINÇ, MÜSLÜM KILINÇ, NURDAN ARSLANTAŞ, SONGÜL KILINÇ, ŞEFİKA ÇİL ileDavalı , ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle;
Dava konusu Şanlıurfa İli, Birecik İlçesi, Uğurcuk Mahallesi'nde Muris Hasan Kılıç ve devamında Adem Kılınç, Ayten Kılınç, Cevdet Kılınç, Fatma Kılınç, Halise Açıkbaş, Mehmet Kılınç, Müslüm Kılınç, Nurdan Arslantaş, Songül Kılınç, Şefika Çil tarafından 40 yıldır kullanıldığı iddia edilen 71220,09 m2'lik tapulama harici taşınmaz;
Yukarıda köyü, mevkii, sınırları, miktarı ve vasfı belirtilen taşınmazlar hakkında üstün hak iddia edeceklerin mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı bulunan dosyasına 3 aylık zaman içerisinde başvurmaları ilan olunur.
Basın No: ILN01859834
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