T.C. KIRIKKALE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



KAMULAŞTIRMA İLANI

Aşağıda parsel numaraları yazılı taşınmazlar ile ilgili mahkememizde taşınmaz malikleri ile kamulaştırma işlemini yapan Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi arasında bedel üzerinden anlaşma sağlanamadığından davacı kurumca kamulaştırılan taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi adına Kamulaştırma (Bedel Tesbiti ve Tescil) davası açılmış bulunmaktadır. Dava sonunda tespit edilecek kamulaştırma bedeli davalılar adına Kırıkkale Vakıflar Bankası şubesine yatırılacaktır. Dava konusu taşınmazlarla ilgili, aşağıda esas numarası yazılı mahkememiz dava dosyalarına itirazı olanların mahkememize müracaat ederek itiraz ve iddialarını bildirmeleri gerekmektedir. 4650 sayılı Kanunun 10/4 maddesi gereğince ilgililere ilanen duyurulur. ESAS NO İL İLÇE KÖY/MAH. ADA PARSEL

2023/624 Kırıkkale Bahşılı Halim Şenses 2246 10



Basın No: ILN01860098

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