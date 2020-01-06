T.C. ERZURUM 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ



Sayı : 2022/359 Esas 05/06/2023

Mahkememizde görülmekte olan Mirasçılık Belgesi istemi davası nedeniyle; Mahkememizin 2022/359 Esas sayılı dosyasında Miras bırakan Erzurum ili Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mah.(eski Tuzu Mah.) 504 parsel taşınmaz maliki Cuma oğlu Dede'nin mahkememizce yapılan araştırmalar sonucunda, mirasçısı bulunmadığından Medeni Kanun 594.maddesi gereğince Miras bırakanın mirasçısı olanların Mahkememizin son ilanının tarihinden başlayarak en geç bir yıl içinde mirasçılık sıfatlarını mahkememize bildirmeleri,aksi taktirde miras sebebiyle istihkak davası açma hakkı saklı kalmak üzere mirasın Medeni kanun 501 maddesi gereğince Devlete geçeceği hususu ilan olunur.

Basın No: ILN01859851

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