1.İLAN

T.C. ÇORLU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2020/26 Esas

MALİYE HAZİNESİÇORLU MAL MÜDÜRÜMALİYE HAZİNESİ ile ÇORLU MAL MÜDÜRÜ-KAYYIM arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil davasında;Dava konusu Tekirdağ ili Ergene ilçesi Sağlık Mahallesi 9 pafta 633 parselin 6/240 hissesinin Hasan kızı Havva, 4/240 hissesinin Ali oğlu Halit, 4/240 hissesinin Ali kızı Fatma, 4/240 hissesinin Ali kızı Ayşe Baran, 3/240 hissesinin Hürrem Arım, 3/240 hissesinin Hatice Göre, 3/240 hissesinin Necdet Onur adına kayıtlı olduğu,bu paylara Çorlu Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2007/1776 E 2008/417 Ksayılı kararı ile Çorlu Mal Müdürü Ramazan Bali' nin kayyım tayin edildiği,taşınmazın kayım tayin edilen hisselerin 10 yıllık kayyımla idare süresinin dolduğu, gerekli ilanlar yapılmak suretiyle TMK m.588 gereğince Hasan kızı Havva, Ali oğlu Halit, Ali kızı Fatma, Ali kızı Ayşe Baran, Hürrem Arım, Hatice Göre, Necdet Onur' un gaipliklerine ve kayyım Çorlu Mal Müdürü tarafından idare edilen tapuda Ergene ilçesi Sağlık Mahallesi 9 pafta 633 parselde kayıtlı taşınmazın 6/240 hissesinin Hasan kızı Havva, 4/240 hissesinin Ali oğlu Halit, 4/240 hissesinin Ali kızı Fatma, 4/240 hissesinin Ali kızı Ayşe Baran, 3/240 hissesinin Hürrem Arım, 3/240 hissesinin Hatice Göre, 3/240 hissesinin Necdet Onur adına olan tapusunun iptali ile Maliye Hazinesi adına tesciline karar verilmesi talep edilmiştir.Yukarıda ismi geçen ve gaipliği istenilen Tekirdağ ili Ergene ilçesi Sağlık Mahallesi 9 pafta 633 parsel sayılı taşınmazın malikleri Hasan kızı Havva, Ali oğlu Halit, Ali kızı Fatma, Ali kızı Ayşe Baran, Hürrem Arım, Hatice Göre, Necdet Onur' u tanıyanların, görenlerin, oturduğu adresi bilenlerin işbu ilanın gazetede yayımı tarihinden itibaren duruşma günü olan 27.10.2023 günü saat 09:20'ye kadar Çorlu 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2020/26 Esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri, adı geçenin bu ilandan haberdar olması halinde yine duruşmanın bırakıldığı 27.10.2023 günü saat 09:20'ye kadar yukarıda numarası yazılı dosyamıza müracaat etmesi, aksi takdirde dava dilekçesinin ilan yolu ile tebliğine ve yapılacak yargılama sonunda adı geçenlerin TMK m.588 gereğince GAİPLİKLERİNE ve GAİPLER ADINA olan taşınmazın hazine adına tesciline karar verileceği ilan olunur.

Basın No: ILN01859928

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