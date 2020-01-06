T.C. BAKIRKÖY 7. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Sayı :2022/359 Esas Davalı: Metin Basum - TC: 29068992768Davacı Taba Grup Yayıncılık İç ve Dış Ticaret Sanayi Limited Şirketi ile davalı Metin Basum arasında mahkememizde görülmekte olan İtirazın İptali davası nedeniyle; dava dilekçesinde belirtilen adrese gönderilen tebligatlarındavalıMetin Basum'a tebliğ edilemediği, tebligata yarar açık adresi de tespit edilemediğinden tahkikata geçildiğinin ve bilirkişi incelemesi yapılacağının ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla;İlanın yayınlandığı tarihten itibaren HMK'nun 222 ve TTK 'nun 83. Maddeleri gereğince konu ile ilgili tüm ticari defterler ve belgelerini inceleme günü olan 28/08/2023 günü saat 14:00'da mahkememiz duruşma salonunda hazır etmesi konusunda kesin mehil verildiği, kesin süre içerisinde ibraz edilmemesi halinde defter ibrazından kaçınmış sayılacağı ve HMK 94/1-3 md gereği defter deliline dayanmaktan vazgeçmiş ve ibraz eden tarafın usulüne uygun olarak tutulmuş defter kayıtlarına göre karar verileceği vetahkikat duruşmasının 27/11/2023 tarihi saat 10:35'de yapılacağı, duruşmaya gelmediği takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği hususu davalı Metin Basum'a tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.



Basın No: ILN01860835

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