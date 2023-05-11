T.C.ERZİNCAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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T.C.ERZİNCAN1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Esas No : 2022/426 Esas 11/05/2023

Davacı Maliye Hazinesi, mahkememize açmış olduğu iş bu gaiplik davasında;kim olduğunun, yaşayıp yaşamadığının bilinmemesi, tanınmaması, adresinin bilinmemesi sebebiyleve 10 yıllık kayyım yönetim süresi dolduğundan, maliki olduğu,yönünden Kayyımlık Bürosunca yönetilenbedelin işlemiş ve işleyecek yasal faizi ile birlikte T.M.K 588 maddesi uyarınca Hazineye devrine karar verilmesini istemiş olmakla;Mahkememizce yapılanbugüne kadar bulunmayan, sağ olup olmadığı ve nüfus kaydı ve adresi tespit edilemeyen, yukarıda bilgileri yazılı dava konusu taşınmazların maliki olan yukarıda isimleri yazılı şahıslardan haberi olanların veya yerlerini bilen ve bu kişileri tanıyanların haber vermeleri, bu süre içerisinde ortaya çıkmadığı yada haber verilmediği takdirde ve ilanın sonuçsuz kalması halinde mahkemece gaipliğine karar verilerek gaip hissesine düşen taşınmazların tapusunun iptali ile maliye hazinesi adına tescili ve Kayyım Büro Başkanlığı Kişi Yönetim hesabında takip edilen bedelin işlemiş ve işleyecek banka faizi ile birlikte hazineye devrine karar verileceği TMK.588 ile 32 ve 33 maddeleri gereğinceolunur. 11/05/2023

Basın No: ILN01858381

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