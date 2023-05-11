T.C.ERZİNCAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A NKonu : Gaiplik 2.ilan
T.C.ERZİNCAN1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Esas No : 2022/426 Esas 11/05/2023
T.C.ERZİNCAN1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Esas No : 2022/426 Esas 11/05/2023
Davacı Maliye Hazinesi, mahkememize açmış olduğu iş bu gaiplik davasında;
- SUNA (Veli kızı) kim olduğunun, yaşayıp yaşamadığının bilinmemesi, tanınmaması, adresinin bilinmemesi sebebiyle gaipliğine ve 10 yıllık kayyım yönetim süresi dolduğundan, maliki olduğu, Erzincan İli, Merkez İlçesi, Ulalar Beldesi 141 ada 9 parsel nolu taşınmaz yönünden Kayyımlık Bürosunca yönetilen 5.844,40 TL bedelin işlemiş ve işleyecek yasal faizi ile birlikte T.M.K 588 maddesi uyarınca Hazineye devrine karar verilmesini istemiş olmakla;
Mahkememizce yapılan 1.GAİPLİK İLANINA RAĞMEN bugüne kadar bulunmayan, sağ olup olmadığı ve nüfus kaydı ve adresi tespit edilemeyen, yukarıda bilgileri yazılı dava konusu taşınmazların maliki olan yukarıda isimleri yazılı şahıslardan haberi olanların veya yerlerini bilen ve bu kişileri tanıyanların haber vermeleri, bu süre içerisinde ortaya çıkmadığı yada haber verilmediği takdirde ve ilanın sonuçsuz kalması halinde mahkemece gaipliğine karar verilerek gaip hissesine düşen taşınmazların tapusunun iptali ile maliye hazinesi adına tescili ve Kayyım Büro Başkanlığı Kişi Yönetim hesabında takip edilen bedelin işlemiş ve işleyecek banka faizi ile birlikte hazineye devrine karar verileceği TMK.588 ile 32 ve 33 maddeleri gereğince 2. KEZ İLAN olunur. 11/05/2023
Basın No: ILN01858381
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