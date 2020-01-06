0

T.C. SAKARYA

ÇOCUK MAHKEMESİ

Sayı : E.18421624-2020/118-Ceza Dava Dosyası 12.07.2023

İ L A N

Mahkememizin 13/02/2023 tarih, 2020/118 Esas, 2023/76 Karar sayılı kararıyla "Resmi Belgede Sahtecilik" suçundan 5237 sayılı TCK'nın 204/1 ve 31/3 maddeleri gereğince yargılaması yapılan ve 5271 sayılı CMK'nın 223/8 maddesi gereğince hakkındaki kamu davasının DÜŞMESİNE dair karar verilen suça sürüklenen çocuk (M******d S****f ve Z******a oğlu, **.**.2001 Kabil doğumlu) Masiullah Sahib ZADA'ya yapılan tüm aramalara rağmen ulaşılamadığı anlaşılmakla; 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince kararın Sakarya ilinde de yayınlanan bir gazetede ve ayrıca elektronik ortamda İLANEN TEBLİĞİNE,İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, ilana ait gazetenin mahkememize gönderilmesine,İlan ücretinin ve mahkeme masrafının karar kesinleştikten sonra ssç'den tahsiline,Keyfiyet ilan olunur.

Basın No: ILN01859400

#ilan.gov.tr