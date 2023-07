T.C. İZMİR 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/288 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : İzmir ili, Konak ilçesi

MEVKİİ : Gürçeşme Mahallesi

ADA NO : 41591

PARSEL NO : 27

MALİKİN ADI VE SOYADI : Hülya Yavuz, Mürüvvet Yavuz, Osman Yavuz, Sultan Yavuz, Tahsin Yavuz, Veli Yavuz

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/288 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.



Basın No: ILN01858808

