T.C. İSTANBUL 44. ASLİYE CEZAMAHKEMESİNDEN

RAFFİK GASSAF- Mohamed ve Hasiba oğlu, 1991 CEZAYİR doğumlu. Horhor Cad. No:16/8 Fatih/İst.LIM SIEW NGOH, Lım ve Ham kızı, 1968 Malaysıa doğumluKime ait olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında veya ibadete ayrılmış yerlerde bulunan eşya hakkında Hırsızlık suçundan sanık RAFFİK GASSAF hakkında mahkememizce yapılan yargılama sonunda:Mahkememizin 23/03/2023 tarih ve 2019/373 esas, 2023/224 karar sayılı kararı ile sanığın TCK'nın 142/1-a, 62, 53/1a,c,d,e,maddeleri uyarınca sonuç olarak 2 YIL 11 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA karar verildiği, yapılan tüm araştırmalara rağmen müşteki vesanığa ulaşılamadığı ve gerekçeli kararın tebliğ edilemediği anlaşıldığından, kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra ilan metninin tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkememize veya bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe ile veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunulması ve tutanağın mahkeme hakimine onaylattırılması halinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine İSTİNAF yolu açık olmak üzere, aksi halde bu süre içerisinde başvurulmadığı takdirde verilen hükmün kesinleşeceğine dair karar verildiği hususları ilanen tebliğ olunur. 10/07/2023

Basın No: ILN01858404

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