T.C. ÇAT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2023/19

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Adres : ÇAT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Ayrıntılı Bilgi İçin : Derya ÇELEBİ Zabıt Katibi

FAHRETTİN POLAT - 20872860946 ve diğer müşterekhisse sahipleriERZURUM İLİ, ÇAT İLÇESİ, ÇİRİŞLİ MAHALLESİ147 ADA 14 PARSELKamulaştırmayı yapan davacı idare olan Teiaş Genel Müdürlüğü tarafından, cinsi ve niteliği tarla vasıflı olan, malikleri yukarıda yazılıtaşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dosyalarında dava açılmıştır. Maliklerin tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün süre içerisinde kamulaştırma işlemine ve davacı Teiaş Genel Müdürlüğü karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceği mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına açtırılacak banka hesabına yatırılacağı, taşınmazın mali değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememizin yukarıda esas numaraları yazılı olan dosyasına sunulması, 2942 sayılı Kanunun 10/4 maddesi gereğince ilan olunur.25/04/2023



Basın No: ILN01858323

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