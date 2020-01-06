T.C. BÜYÜKÇEKMECE 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2020/355 EsasDavacı , VENERİS ALIŞVERİŞ MERKEZİ ORTAKLIĞI ilebir kısım Davalılar arasında mahkememizde görülmekte olan Tespit, İtirazın İptali (Hasılat Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan) davası nedeniyle;Mahkememizcedahili davalı YUNUS YILMAZ'ın tespit edilen adresine dava dilekçesinin ve tensiptutanağının meşruhatlı davetiyeçıkarılmış olup, çıkarılan tebligatın iade döndüğü, Mahkememizce ilçe emniyet müdürlüğüne adres tespiti hususunda yazılan müzekkereye olumsuz cevap verildiği, adresinin tespit edilemediği görüldüğündenilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

Basın No: ILN01858802

#ilan.gov.tr