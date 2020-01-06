T.C. BÜYÜKÇEKMECE 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Davacı , VENERİS ALIŞVERİŞ MERKEZİ ORTAKLIĞI ilebir kısım Davalılar arasında mahkememizde görülmekte olan Tespit, İtirazın İptali (Hasılat Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan) davası nedeniyle;
Mahkememizcedahili davalı YUNUS YILMAZ'ın tespit edilen adresine dava dilekçesinin ve tensiptutanağının meşruhatlı davetiyeçıkarılmış olup, çıkarılan tebligatın iade döndüğü, Mahkememizce ilçe emniyet müdürlüğüne adres tespiti hususunda yazılan müzekkereye olumsuz cevap verildiği, adresinin tespit edilemediği görüldüğündenilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.
''6100SayılıHMKnun 317 ve 318ci maddeleri uyarıca dava dilekçesi ve eklerinin tebliğinden itibarenen geç 2 hafta içinde varsa cevaplarını ve sunmak istediğiniztüm delillerinizi ve belgeleriniziasıllarıylabirliktedavacı sayısından bir fazla düzenlenmişşekilde ibraz etmeniz dayandığınız vakıalar ile hangi vakıayıhangi delille ispatlayacağınızı bildirmeniz,Aksi taktirdedavayı tümden inkar etmiş sayılacağınız hususu Dava Dilekçesi ve Tensip Zabtı yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. ''23/06/2023
Basın No: ILN01858802
#ilan.gov.tr