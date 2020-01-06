T.C. BİSMİL 1.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Mahkememizde görülmekte olan Olağanüstü Zamanaşımından Kaynaklı Tapu İptali ve Tescil Davası Nedeniyle;Tezekli mahallesi halkındanadına tescili talep edildiğinden bu yerde hak iddia edenlerin son ilan tarihinden itibaren iddialarını kapsayan belgelerle birlikte 3 ay içinde mahkememize müracaatları ilanenolunur.

Basın No: ILN01858995

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