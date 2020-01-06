T.C. BİSMİL 1.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Konu : Tezekli Mahallesi Hk.
İLAN
Mahkememizde görülmekte olan Olağanüstü Zamanaşımından Kaynaklı Tapu İptali ve Tescil Davası Nedeniyle; Dava konusu, Diyarbakır ili, Bismil ilçesi, Tezekli Mahallesi 114 Ada 3 parsel sayılı taşınmazın Tezekli mahallesi halkından Abdurrahman BUDAK adına tescili talep edildiğinden bu yerde hak iddia edenlerin son ilan tarihinden itibaren iddialarını kapsayan belgelerle birlikte 3 ay içinde mahkememize müracaatları ilanen İHTAR olunur.
Basın No: ILN01858995
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