T.C. BİSMİL 1.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Dava konusu, Diyarbakır ili, Bismil ilçesi, Kazancı Mahallesinde kain 182 ada 11, 144 ada 9 ve 159 ada 4 parsel sayılı taşınmazların Kazancı mahallesi halkındanadına tescili talep edildiğinden bu yerde hak iddia edenlerin son ilan tarihinden itibaren iddialarını kapsayan belgelerle birlikte 3 ay içinde mahkememize müracaatları ilanenolunur.

Basın No: ILN01858988

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