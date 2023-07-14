T.C. ANKARA 15. İCRA CEZA MAHKEMESİ



Sayı : E.13408438-2022/194-Ceza Dava Dosyası

DOSYA NO: 2022/194 Esas Çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme suçundan Mahkememizin yukarıda esas sayılı dosyası ile adınadava açılan sanık SELİM ERSOY (Cemal Bülent ve Sevgi oğlu 31/07/1983)'a 11/07/2023 günü Saat- 10:40'da bulunan duruşma günü tebliğ edilememiş tüm aramalara rağmen tebliğe yarar adresi tespit edilememiştir.1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince duruşma gününün İLANEN TEBLİĞİNE,2- Duruşma günü fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olupİLANEN TEBLİĞ edilmesi hususu duyurulur.

Basın No: ILN01859540

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