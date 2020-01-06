T.C. ANKARA 14. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN



ESAS NO : 2021/138

: TOMRİS ZENCİRDENDavacı KASIM TÜRLÜDÜR tarafından açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;Mahkememizce dava dilekçesinde davalının mernis adresi belirtildiği ancak mernis adresi boş olduğundan tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.Davacı vekilinin 17/06/2022 tarihinde yenileme dilekçesi verdiği anlaşılmakla, duruşma günü 22/09/2023 günü saat 11:00'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01859309

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