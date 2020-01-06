KAMULAŞTIRMA İLANI

T.C.Davacı Erzincan Belediye Başkanlığı vekili tarafından tapu malikleri aleyhine açılan kamulaştırma bedelinintespiti ile, taşınmazın tescili davasında; Davacı kurum vekili; 2942 sayılı kamulaştırma kanununun ve bu kanunda değişiklik yapılması hakkındaki 4650 sayılı kanunun 10. maddesi gereğince davacı idarece kamulaştırılan aşağıda bilgileri yazılı dava konusu taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ile Erzincan Belediye Başkanlığı adına tescilini talep etmiştir.Kamulaştırma ve yargılama ile ilgili diğer bilgiler aşağıda gösterilmiştir.
ERZİNCAN
2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/241 - 2023/273 - 2023/278 - 2023/279
ERZİNCAN
2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/241 - 2023/273 - 2023/278 - 2023/279
Mahkeme esas numaraları, Davalıları, Tapu maliki veya maliklerin ad ve soyadları, Kamulaştırılacak taşınmaz malların tapuda kayıtlı bulunduğu yer, mevkii pafta, ada, parsel numarası vasfı, yüzölçümü;
Esas No: 2023/241 Davalısı Ahmet İPEK
Tapu Bilgileri: Erzincan ili, Merkez Kızılay Mahallesi 561 ada 30 parsel 6, 8, 20, 26 numaralı bağımsız bölüm sayılı taşınmazların davalı adına kayıtlı olan bölümü,
Esas No: 2023/273 Davalı Süleyman ÇAĞLI
Tapu Bilgileri: Erzincan ili, Merkez Kızılay Mahallesi 561 ada 30 parsel 2, 15, 32 numaralı bağımsız bölüm sayılı taşınmazların davalı adına kayıtlı olan bölümü,
Esas No: 2023/278 Davalı Ebubekir YATMAN
Tapu Bilgileri: Erzincan ili, Merkez Hocabey Mahallesi 507 ada 15 parsel sayılı taşınmazın davalı adına kayıtlı olan bölümü,
Esas No: 2023/279 Davalı Turan VANLI
Tapu Bilgileri: Erzincan ili, Merkez Hocabey Mahallesi 500 ada 1 parsel sayılı taşınmazın davalı adına kayıtlı olan bölümü,
Yukarıda esas numaraları yazılı davalarda çıkarılan meşruhatlı davetiyelerin tebliğinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine İdari Yargıda İptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilir.
Açılacak davalarda husumet Yukarıda yazılı davacı idareye yöneltilmelidir.
30 gün içersinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda İptal davası açanların dava açtıklarınıve yürütmenin durdurması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işlemleri kesinleşecek ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırmayı yapan İdare adına tescil edilecektir.
Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına (T.CZiraat Bankası veya T.Halk Bankası Erzincan Şubelerine) yatırılacaktır.
Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin davetiyenin tebliği tarihinden itibaren iki hafta içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.
Yukarıda belirtilen 2023/241 - 2023/273 - 2023/278 - 2023/279 esas sayılı dosyaların 2023/278 - 2023/279 Esas olanların duruşmasına 14/09/2023 günü saat 10:30 'dan itibaren, 2023/241 - 2023/273 Esas olanların duruşmasına 31/10/2023 günü saat 10:45'den itibaren Erzincan 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde başlanacaktır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 4650 Sayılı Kanunun 5. maddesi ile değişik 10. maddesinin 5 nci fıkrası uyarınca duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı ve karar verileceği hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.06/07/2023
Basın No: ILN01858370
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