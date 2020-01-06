T.C. İZMİR 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/288 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : İzmir ili, Konak ilçesi
MEVKİİ : Gürçeşme Mahallesi
ADA NO : 41591
PARSEL NO : 27
MALİKİN ADI VE SOYADI : Hülya Yavuz, Mürüvvet Yavuz, Osman Yavuz, Sultan Yavuz, Tahsin Yavuz, Veli Yavuz
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/288 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
Basın No: ILN01858808
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