T.C. BİSMİL 1.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Konu : İlan Hk.
İLAN
Mahkememizde görülmekte olan Olağanüstü Zamanaşımından Kaynaklı Tapu İptali ve Tescil davası nedeniyle; Dava konusu, Diyarbakır ili, Bismil ilçesi, Kazancı Mahallesinde kain 182 ada 11, 144 ada 9 ve 159 ada 4 parsel sayılı taşınmazların Kazancı mahallesi halkından Meşedin KIZIL adına tescili talep edildiğinden bu yerde hak iddia edenlerin son ilan tarihinden itibaren iddialarını kapsayan belgelerle birlikte 3 ay içinde mahkememize müracaatları ilanen İHTAR olunur.
Basın No: ILN01858988
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