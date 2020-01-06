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MANİSA 3. AİLE MAHKEMESİNDEN

2022/877 Esas2023/460SADEG OZBAK - 99333025194 Yabancı Kimlik Numaralı, Habeb ve Maryem den olma, 01/01/1994 doğumlu.Mahkememizde görülmekte olan boşanma davasında davalının tüm araştırmalara rağmen tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden ilan yoluyla istinaf başvuru dilekçesinin tebliğine karar verilmiş;Yapılan yargılama sonunda açılan davanın reddine karar verilmekle ;davacı vekilince karar istinaf edilmiş istinaf dilekçesinde "....ilk derece mahkemesi kararının kaldırılarak davalı Sadeg Ozbak ile davacı Rahımah Hesarı'nınboşanmalarına karar verilmesini istemiştir" tebligat yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 19/06/2023

Basın No: ILN01857224

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