KÜÇÜKÇEKMECE 3. AİLE MAHKEMESİNDEN

2022/76 Esas2023/63Davacı FATMA DEMİRCİOĞLU aleyhine mahkememizde açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;Davalı İLHAN DEMİRCİOĞLU adına Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresine gerekçeli karar tebliğe çıkartıldığı ancak adresinden ayrıldığı gerekçesi ile tebligat yapılamamış olup mernis adresinin de boş olduğu ve İlçe Emniyet Müdürlüğüne adres araştırmasından herhangi bir sonuç alınamadığı anlaşılmakla gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.Belirtilen sebeplerle Davalı İlhan Demircioğlu'na aşağıda belirtilen kararın tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ yapılması talep olunur.1-Davanın KABULÜ ile; Gaziantep İli, Karkamış İlçesi, Soylu mah/köyü CN:27 HN:52 BSN:15'de nüfusa kayıtlı ALİ ve HANIM kızı, 01/01/1965 doğumlu davacı FATMA DEMİRCİOĞLU ile aynı yer nüfusa kayıtlı BSN:10 HASAN Ve FATMA oğlu, 20/06/1958 doğumludavalı İLHAN DEMİRCİOĞLU'nun TMK 166/1 Maddesi Uyarınca BOŞANMALARINA,2-Dava adli yardım talepli açılmış olup, davanın başında harç alınmadığından Harçlar Yasası uyarınca alınması gereken 179,90 TL Başvurma Harcı ile 179,90 TL karar harcı toplamı 359,8 TLile tebligat ve posta gideri 60,00-TL, basın ilan masrafı 2.378,88 TL masraf olmak üzere toplamda 2.798,68-TL'nındavacıdan tahsili ile hazineye gelir kaydına,3-Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden, hüküm tarihinde yürürlükte bulunan A.A.Ü.T. Uyarınca 9.200,00-TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,4-Taraflarca mahkemeler veznesine yatırılan gider avanslarından kalan kısımlarının, kararın kesinleşmesinden itibaren, istek halinde taraflara iadesine,Dair, davacı asilin vevekilinin yüzüne karşı davalının yokluğunda verilen kararın taraflara tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde mahkememize veya bulunulan yer Aile Mahkemesi'ne verilecek dilekçe veya zabıt katibine sözlü beyanın tutanağa bağlanması suretiyle İstanbul Bölge Adliyesine istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.24/01/2023Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 06/07/2023

Basın No: ILN01858990

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