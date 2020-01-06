T.C.

BAKIRKÖY ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI



İ L Â N

Marmara 3 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Disiplin Amirliğinin 23/03/2023 tarihli ve 2023/12 sayılı disiplin soruşturması ile ilgili olarak 657 sayılı D.M.K'nın 129/2-130 maddeleri gereğince (soruşturma evrakını inceleme, tanık dinletme, disiplin kurulunda sözlü veya yazılı olarak kendiniz veya vekiliniz vasıtasıyla savunma yapma hakkına sahip olduğu hatırlatılarak) 7 gün içerisinde, Bakanlık Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne gönderilmesi/verilmesi lüzumu, aksi hâlde savunmadan vazgeçmiş sayılacağına ilişkin Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün, 17/05/2023 tarih ve E-86208700-903-08-02[01]-0094-2023/1066 sayılı savunma istem yazısının,Ve ayrıca Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün 09/03/2023 tarihli D2021/1227/Kr.751/5482 sayılı "657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 125.B/d maddesi kapsamında Kınama cezası ile cezalandırılmasına, geçmiş çalışmaları dikkate alındığında bir alt cezanın uygulanmasına yer olmadığına, kararın ilgiliye tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde Bakanlık Disiplin Kurulu Başkanlığına, 60 gün gün içerisinde ise İdari Yargı Yoluna başvurabileceğine" dair disiplin kararının,Nurettin ve Nazire oğlu, 20/05/1977 Ankara doğumlu Yüksel GÜLCAN' a 7201 sayılı Tebligat Kanunu doğrultusunda tebliğ işlemi yapılamamıştır.1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince savunma istem özetinin RESMİ GAZETEDE ve ELEKTRONİK ORTAMDA İLANEN TEBLİĞİNE,2- Savunma isteminin ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.

Basın No: ILN01857631

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