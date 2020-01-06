T.C. KÖRFEZ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/205 Esas

Kocaeli ili, Körfez İlçesi, Şemsettin Mah.228Tarla4840,00m2MELEK IŞIKKARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜKamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/205 Esas sayısında dava açılmıştır.2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 10/07/2023

Basın No: ILN01858217

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