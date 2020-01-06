T.C. KÖRFEZ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/205 EsasKAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kocaeli ili, Körfez İlçesi, Şemsettin Mah.
ADA NO : -
PARSEL NO : 228
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 4840,00m2
MALİKİN ADI VE SOYADI : MELEK IŞIK
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/205 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 10/07/2023
Basın No: ILN01858217
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