KESKİN SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO:2021/508

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Elbirliği Mülkiyetinde (Sözleşmeden Doğan)) davasında; Davacı TÜRKİYE GARANTİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ vekili Av. Özdoğan Can YALÇIN tarafından mahkememize açılan Kırıkkale İli, Keskin İlçesi, Seyifli Köyü, 122 Ada, 33 parselde bulunan bağımsız bölüm, Kırıkkale İli, Keskin İlçesi, Kaçak Köyü, 103 Ada, 27 parselde bulunan bağımsız bölüm, Kırıkkale İli, Keskin İlçesi, Kaçak Köyü, 109 Ada, 39 parselde bulunan bağımsız bölüm, Kırıkkale İli, Keskin İlçesi, Kaçak Köyü, 109 Ada, 57 parselde bulunan bağımsız bölüm, Kırıkkale İli, Keskin İlçesi, Kaçak Köyü, 142 Ada, 68 parselde bulunan bağımsız bölüm, Kırıkkale İli, Keskin İlçesi, Kaçak Köyü, 142 Ada, 94 parselde bulunan bağımsız bölüm, Kırıkkale İli, Keskin İlçesi, Kaçak Köyü, 143 Ada, 183 parselde bulunan bağımsız bölüm, Kırıkkale İli, Keskin İlçesi, Kaçak Köyü, 143 Ada, 153 parselde bulunan bağımsız bölüm, Kırıkkale İli, Keskin İlçesi, Kaçak Köyü, 152 Ada, 73 parselde bulunan bağımsız bölüm, Kırıkkale İli, Keskin İlçesi, Kaçak Köyü, 153 Ada, 86 parselde bulunan bağımsız bölüm, Kırıkkale İli, Keskin İlçesi, Kaçak Köyü, 157 Ada, 7 parselde bulunan bağımsız bölüm, Kırıkkale İli, Keskin İlçesi, Kaçak Köyü, 159 Ada, 56 parselde bulunan bağımsız bölüm sayılı taşınmazlar hakkındaki ortaklığın giderilmesi davasında,bilinen tüm adreslerine tebligat çıkartıldığı ancak tebliğ işlemi yapılamadığından, dosyanın duruşması 19/09/2023 günü saat 10:05'da olup, ilan tarihinden itibaren 7 gün sonunda 7201 Sayılı Kanunun 31. maddesi gereğince tebligatın yapılmış sayılacağı ve bu süreden itibaren iki hafta içerisinde davaya cevap verebileceği, HMK'nın 128. Maddesi uyarınca süresi içerisinde cevap dilekçesi verilmediği takdirde, davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağı

Basın No: ILN01857256

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