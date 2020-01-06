GEBZE 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN



ESAS NO : 2019/225

KARAR NO : 2023/120

Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından başkaca davalılar ile davalı Nuriye Erdoğan aleyhine açılan kamulaştırma bedel tespiti ve tescil davasında, davacı tarafından Kocaeli ili, Gebze İlçesi, Denizli Mah, 179 ada, 63 parsel sayılı taşınmazın 7345,12 m2 'nin kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili talep edilmiş, Mahkememizin 05/05/2023 tarihli kararı ile davanın usulden reddine karar verilmiş, verilen karara karşı davacı vekili tarafından istinaf kanun yoluna başvurulmuş olup: Davalı Nuriye Erdoğan'ın nüfusa kayıtlı adresi bulunmadığından davalının adresinin tespiti için yapılan araştırmada başkaca adresi tespit edilememesi nedeniyle yukarıda anılandavalıya tebliğ edilememiş olduğundan,İlanen tebliğin ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacağı, Davalı Nuriye Erdoğan'ın ilanen tebliğin yapılmış sayılacağı tarihten itibaren 2 hafta içerisinde istinaf kanun yoluna başvurabileceği ve davacı vekilinin istinaf dilekçesine karşıcevap dilekçesi verebileceği hususları davalı Nuriye ERDOĞAN' a ilanen tebliğ olunur.20/06/2023

Basın No: ILN01858219

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