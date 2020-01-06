T.C. KONYA 2. AİLE MAHKEMESİ

T.C. KONYA 2. AİLE MAHKEMESİSayı :2022/686 Esas Konu : İlan MetniİLAN METNİDAVALI : YUSUF AKKAŞ, Abdurrahman ve Cemile oğlu, 12/08/1979 doğumlu Davacı ABDURRAHMAN AKKAŞ ile Dahili Davalılar FATMA AKKAŞ, YUSUF AKKAŞ arasında mahkememizde görülmekte olan Velayet (Velayetin Kaldırılması) davasında yapılan açık yargılama neticesinde; çocukların anne babası olan Fatma AKKAŞ ve Yusuf AKKAŞ'ın müşterek çocukları Muhammet Emin AKKAŞ, Ubeyde AKKAŞ, Abdullah Azam AKKAŞ ve Elif AKKAŞ üzerindeki velayetlerinin kaldırılmasına, karar kesinleştiğinde küçükler Muhammet Emin AKKAŞ, Ubeyde AKKAŞ, Abdullah Azam Akkaş ve Elif AKKAŞ vasi tayin edilmesi konusunda Sulh Hukuk Mahkemesine ihbarda bulunulmasına, davacı tarafça yatırılan harcın mahsubu ile eksik kalan ‭99,2‬0TL harcın dahili davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile hazineye irad kaydına, davacı tarafça harcanan ‭161,4‬0TL harç gideri ve 6.303,00TL yargılama giderinin toplamı olan 6.464,4‬0TL mahkeme masrafının dahili davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile hazineye irad kaydına, 9.200TL vekalet ücretinin dahili davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile hazineye irad kaydına karar verilmiş olup, mahkememiz kararına karşı ilanın gazetede çıktığı tarihten sonraki 7.gününde tebliğ edilmiş sayılacağı göz önünde bulundurularak, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde istinaf kanun yoluna başvurulmak üzere karar verildiği hususu ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01855604

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