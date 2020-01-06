T.C.

DÜZCE

5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2022/67

DAVALI :EBRU ÇİMEN (KORKMAZ) - 365****8510 T.C. Kimlik Nolu, Salih ve Sevim kızı 16/01/1988 Bakırköy doğumlu, Sivas ili, Suşehri İlçesi Cami-Orta mahallesi/köyü nüfusuna kayıtlı,

Davacı Ayşe Özkan tarafından davalılar Şeyma Aydoğdu ve Ebru Çimen(Korkmaz)aleyhine açılan tapu iptal ve tescil (Satış Vaadi Sözleşmesinden Kaynaklanan) davası ile Düzce ili, Gümüşova ilçesi, Merkez Mahallesi, Köprübaşı Mevki, 4594 parsel sayılı taşınmaz üzerindebulunan A blok zemin kat 2 nolu dairenin tapusununiptali ile davacı Ayşe Özkan adına tescilinin talep edildiği,

Davalı Ebru Çimen(Korkmaz) mernis adresinin bulunmadığı, tespit edilebilen tüm adreslere gönderilen tebligatların bila tebliğ iade edildiği, yapılan adres araştırmalarından olumlu sonuç alınamadığı anlaşılmakla son çare olarak davalıya dava dilekçesi, tensip tutanağı ve ön inceleme duruşma gün ve saatinin ilanen tebliğ edilmesine karar verilmiş olmakla,

Duruşma günü olan 06/12/2023 tarihi saat 09:30'da Mahkememiz duruşmasında bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde HMK 122,126,129 maddeleri ve ayrıca HMK'nun 147/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı,

Dava dilekçesinin tebliğ tarihinden itibaren HMK'nun 122, 126, 129 maddeleri gereğince usulüne uygun düzenlenmiş cevap dilekçesini ve davacıya tebliğ için gerekli giderini, tanık dahil tüm delillerini 2 haftalık cevap süresi içinde mahkememize sunmanız gerektiği hususları, dava dilekçesi, tensip tutanağı ve duruşma gün ve saatinin tebliği yerine geçerli olmak üzere davalı Ebru Çimen (Korkmaz'a) ilanen tebliğ olunur.