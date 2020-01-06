T.C. DÜZCE 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ



Sayı : 2022/51 Tereke

Mahkememizde görülmekte olan Tereke (Resmen Yönetilme Ve Tasfiye İstemli) davası nedeniyle; Müteveffa Rıza Yiğit'in terekesinde muristen alacaklı olan ve murise borcu olanların ilan tarihinden itibaren en geç BİR ay içinde varsa belgeleri ile Mahkememize müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde TMK'nın 621. Maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları şahsen ne de terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK'nın 621. Maddesi uyarınca ilan olunur.MÜTEVEFFA: RIZA YİĞİT18143770742 İbrahim ve Fatma oğlu18/11/1954 D.luTokat Erbaa Keçeci nüfusuna kayıtlı cilt no:63 Hane No: 77

Basın No: ILN01857385

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