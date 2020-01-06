T.C.

ELMADAĞ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/170 Esas

Özlem ÇALKAYA NEŞE AKGÜL ÖZGÜL GÜNGÖR MÜRÜVET GÜNGÖR

Ankara İli Elmadağ İlçesi Hasanoğlan Mahallesi2363 ada12 parsel (eski 2363/5)Atık Su Hattı353,56 m²

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı ASKİ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

Tapunun yukarıda mevkii, parsel numarası ve maliki yazılı bulunan taşınmazların parsel numaraları karşısında yazılı bedel mukabilinde davacı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı ASKİ tarafından kamulaştırma işlemlerine tabi tutulmuş olup, davacı idare ile davalı taşınmaz maliki arasında kamulaştırma bedelinde anlaşamamaları üzerine, kamulaştıran kurumca 4650 sayılı yasa uyarınca kamulaştırma Bedelinin tespiti ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı ASKİ adına tapuda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı ASKİ adına tescili için mahkememize dava açılmış olup;

1-Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı ASKİ tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiş, kamulaştırma bedelinde taşınmaz malikleri ile idare arasında anlaşma sağlanamadığından davacı tarafından mahkememize Kamulaştırma Bedelinin tespiti ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı ASKİ adına tapuda tesciline karar verilmesi işlemi ile dava açılmıştır.

2-İlgililerin 4650 Sayılı Yasa ile değişik 2942 Sayılı Yasanın 14. Maddesi gereğince tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda iptal, maddi hatalara karşı da Adli Yargıda düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı veya belgelendirilmediği takdirde kamulaştırma yapan idare Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı ASKİ adına tapuya tescil edilerek karar verileceği,

3-Açılacak davalarda husumetin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı ASKİ na yöneltilmesi gerektiği,

4-Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Elmadağ Vakıf Bankası şubesinde açılacak mevduat hesabına karar verildiğinde hak sahiplerine ödenmek üzere yatırılacağı,

5-Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,

6-Dava dilekçesinin davalılara usulen tebliğ edilmemesi veya adresinin zabıtaca tespit edilememesi durumunda iş bu ilanın davalılara ilanen tebligat yerine geçeceği hususları İLAN OLUNUR.

Basın No: ILN01857092

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