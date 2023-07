İLAN

AYVALIK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)NDEN

ESAS NO : 2017/19 Esas

KARAR NO : 2022/3

Davacı SENEM WARREN tarafından mahkememizde açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

1-Davanın KISMEN KABUL KISMEN REDDİ İLE,

Zonguldak ili Devrek ilçesi Mekekler mah/köyü, Cilt no:54, Hane no:49, BSN:1'de nüfusa kayıtlı, Vedat ve Yıldız kızı, ESCHWEİLER / ALMANYA 22/07/1975doğumlu 10820509454 T.C. kimlik numaralı SENEM WARREN (önceki soyadı: MEKİKCİ) ile RUPERT GEORGE oğlu22/07/1975 doğumlu West Bromwich/İngiltere doğumlu, Birleşik Krallık (İngiltere) uyruklu HARVEY GEORGE WARREN'in 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 166/1.maddesi uyarınca BOŞANMALARINA,

2-Maddi tazminat, manevi tazminat, yoksulluk nafakası ve iştirak nafakası taleplerinin feragat nedeniyle REDDİNE,

3-Tarafların reşit olmayan müşterek çocukları 22/05/2006 Köln/Almanya doğumlu 23153690492T.C. kimlik numaralı Taylan George Warren ile 25/03/2010 Köln/Almanya doğumlu 20489778184 T.C. Kimlik numaralı Melissa Warren'in velayetinin davacı anneye verilmesine,

4-Velayetianneye verilen müşterek çocuklar ile baba arasında, her ayın l. ve 3. Cumartesi günleri sabah saat09:00 'dan ertesi gün saat17:00 'e kadar, dini bayramların 2. günü sabah saat09:00 'dan3. günü saat17:00 'e kadar, yarı yıl tatilinin ilk haftası pazar günü saat09:00 'dan bir sonraki Cumartesi günü saat17:00 'e kadar1 hafta süreyle ve her yılın l Temmuz günü sabah saat 09:00 'dan 30 Temmuz günü saat 17:00 'a kadar,çocuklarınbulunduğu yerden teslim alınarak bu süreler sonrasında aynı yere teslim etmesi ve yanında bulundurduğu sürece ihtiyaçlarını kendisince karşılanması koşuluyla davalı baba ile çocuklar arasında şahsi ilişki kurulmasına,

5-Davanın adli yardım talepli açılması sebebi ile alınması gerekli80,70 TL karar ve ilam harcı ile 31,40 TL başvuru harcı olmak üzere toplam 112,10 TL harcın davalıdan alınarak hazineye irat kaydına,

6-Davanın adli yardım talepli açılması sebebi ile yapılan posta ve tebligat gideri 218,00 TL, bilirkişi ücreti 1.629,00 TL olmak üzere toplam 1.847,00 TLyargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

7-Davacı tarafça yapılan posta ve tebligat gideri 170,60 TL nin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

8-Davacı kendisini vekille temsil ettirdiğinden AAÜT'ye göre taktir ve tespit olunan 5.100,00 TL 'nin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

9-Kararın kesinleşmesine müteakip karardan iki suretin gereği için Ayvalık İlçe Nüfus Müdürlüğüne gönderilmesine,

10-6100 sayılı HMK 333 maddesi uyarınca davacı tarafça yatırılan ve kullanılmayan gider avansınındavacıya iadesine,

Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı, davalının yokluğunda verilen kararın tebliğinden itibaren iki hafta içinde Bursa Bölge Adliye Mahkemesine istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup, iş bu hüküm davalı HARVEY GEORGE WARREN'e gerekçeli kararın tebliği yerine kaim olmak üzere, iş bu ilanın yapıldığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur. 05/07/2023



