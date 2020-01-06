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T.C. MAZGİRT KADASTRO MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/4

Mahkememizde yargılaması devam etmekte olan Kadastro (Tespite İtiraza İlişkin) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen davalı Tunceli İli Mazgirt İlçesi Sarıkoç köyü nüfusuna kayıtlı, Zeynel veGüllü oğlu 1984 doğumlu, 251*****490 T.C. Kimlik Numaralı Hüseyin Şahin'in adresi tespit edilemediğinden adına Dava Dilekçesi ve Duruşma Zaptıtebliğ edilememiş olup;ilan tarihinden 7 gün sonra tebliğinin yapılmış sayılacağı hususu tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 06/07/2023

Basın No: ILN01857065

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