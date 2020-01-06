T.C. ERDEMLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/110 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : ERDEMLİ/MERSİN
MEVKİİ : KORAMŞALI MAHALLESİ
PAFTA NO :
ADA NO : 153
PARSEL NO : 214 (İF:385)
VASFI : TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ : 779,10 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : HALİLİBRAHİM SERİN
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/110 Esas sayısında dava açılmıştır.
Dava konusu taşınmaz üzerinde hak iddiasında bulunan üçüncü kişiler var ise son ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde mahkemeye itiraz etmeleri gerektiği, 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 23/06/2023
Basın No: ILN01855399
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