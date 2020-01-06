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T.C. TRABZON 2. AİLE MAHKEMESİ

Sayı : 2020/618 Esas 05/07/2023

DAVALI : FEREYDUN SARVARI-99248519108

FARZANEH AZIMI ileFEREYDUN SARVARI arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;HMK 147/2 maddesi gereğince belirlenen 21/11/2023 gün ve saat 10:20'de geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız taktirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sonra erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150. madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, yokluğunuzda hüküm verileceği ilanen ihtar ve tebliğ olunur.05/07/2023

Katip 102578 Hakim 196019

___________________________________________________________________________Adres : TRABZON 2. AİLE MAHKEMESİ Ayrıntılı Bilgi İçin : Fatma İMAMOĞLU Zabıt Katibi



Basın No: ILN01856069

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