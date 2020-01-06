İ L A N

T.C. SOMA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2022/452 Esas06/06/2023 Konu : 2022/452MALİYE HAZİNESİ ile ÖMER FARUK ÖNEL arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Manisa İli Soma İlçesi Namazgah Mah. 1078 Ada, 16 Parsel, Manisa İli Soma İlçesi Namazgah Mah. 1079 Ada, 17 Parsel ve 1082 Ada 13 Parsel sayılı taşınmazların maliki Pomak bakkal Hasan Karısı Ayşe'den haberi olanların veya yerini bilen ve bu kişiyi tanıyanların Soma 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2022/452 esas sayılı dosyasına İVEDİLİKLE haber vermeleri Türk Medeni Kanunu 588 ile 32 ve 33. maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur. 06/06/2023

Basın No: ILN01856949

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