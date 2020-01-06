İLANEN TEBLİGAT

T.C. NAZİLLİ 1. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2019/546 Esas

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Adres : NAZİLLİ 1. AİLE MAHKEMESİ Ayrıntılı Bilgi İçin : Çilem BACAKSIZ Zabıt Katibi

-Tatiana ve Magomed'den olma, Dağıstan/Mahaçkala -08/10/1986 doğumlu.Davacı Yeter Pınar tarafından aleyhinize mahkememizde açılan boşanma (evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeni ile boşanma (çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi ve tensip zaptının tebligatı çıkartılmış ancak adresten taşındığınızdan bahisle tebligat yapılamamış ve yapılan adres araştırmalarından da bir netice alınamamıştır. Bu sebeple Tebligat Kanunu uyarınca bulunduğunuz ülkede ilanen tebligat yapılmaya çalışılmışsa da Rusya Federasyonu'ndan gelen cevapta bunun mümkün olmadığı belirtilmiştir. Bu nedenle dava konusunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.Davacı Yeter Pınar tarafından aleyhinize 4721 sayılı Türk Medeni Kanunun 166/1 maddesi uyarınca evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedenine dayalı boşanma (çekişmeli) davası açıldığı, davacı Yeter Pınar'ın mahkememizden boşanmaya karar verilmesini talep ettiği anlaşılmıştır. Tebligat Kanunun 31'nci maddesi uyarınca ilan tarihinden itibaren7 gün sonra işlemeye başlamak üzere 6100 sayılı HMK'nın122/1 maddesi gereğince tebliğden itibaren iki hafta içinde aynı kanunun 129/1-2 Maddesindeki hususları içerir şekilde dava konusu hakkında cevap dilekçesi verebileceğiniz hususu ihtar ve ilanen tebliğ olunur.07/06/2023

Basın No: ILN01856737

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