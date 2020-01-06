İLAN
T.C. MAZGİRT KADASTRO MAHKEMESİNDEN
T.C. MAZGİRT KADASTRO MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2022/4
Mahkememizde yargılaması devam etmekte olan Kadastro (Tespite İtiraza İlişkin) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
Tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen davalı Tunceli İli Mazgirt İlçesi Sarıkoç köyü nüfusuna kayıtlı, Zeynel veGüllü oğlu 1984 doğumlu, 251*****490 T.C. Kimlik Numaralı Hüseyin Şahin'in adresi tespit edilemediğinden adına Dava Dilekçesi ve Duruşma Zaptıtebliğ edilememiş olup;ilan tarihinden 7 gün sonra tebliğinin yapılmış sayılacağı hususu tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 06/07/2023
Basın No: ILN01857065
#ilan.gov.tr