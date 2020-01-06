T.C. DİNAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Aşağıda taşınmaz bilgileri ve kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri belirtilen taşınmazlar hakkında TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEDAŞ) tarafından kamulaştırma işlemlerine başlanmış olup, Mahkememizde 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. maddesine göre bedel tespiti ile tescil davası açılmıştır. Kamulaştırmaya konu taşınmaz malın maliki tarafından Kamulaştırma Kanunun 10. maddesi gereğince Mahkememizce yapılan tebligat gününden, kendilerine tebligat yapılamayanlara tebligat yerine geçmek üzere gazete ile yapılan işbu ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açılabileceği, açılacak davalarda husumetin TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne yöneltmesi gerektiği, bu süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açıldığı ve yürütmenin durdurulması kararı alındığı belgelendirilmediği takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazda aşağıda belirtilen miktardaki alanda daimi irtifak hakkının TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ lehine tapuya tescil edileceği, kamulaştırma bedelinin maliklerin hissesi oranında T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Dinar/Afyonkarahisar Şubesine yatırılacağı; konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğ/işbu ilan tarihinden itibaren itibaren 10 gün içinde Mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği hususları, ilgililerine 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 4650 Kanun ile değişik 10. maddesi gereğince ilân olunur.

SIRA İL İLÇE MAH/KÖY ADA PARSEL ESAS NO MALİK Kamulaştırılacak Toplam

İrtifak Alanı Kamulaştırılacak

Toplam

Mülkiyet Alanı 1 Afyon Dinar Çürüklü 0 364 2022/534 Ethem oğlu. İbrahim Çolak 1.517,21 m² 3,96m² " " " " " " Ethem oğlu. İrfan Çolak " " " " " " " " Ethem oğlu. Mehmet Çolak " " " " " " " " Ethem oğlu. Mustafa Çolak " " " " " " " " Ethem oğlu. Mülayim Çolak " " " " " " " " Ethem oğlu. Osman Çolak " " " " " " " " Osman Nuri kızı. Zeynep Çolak " " " " " " " " Musluh oğlu. Ethem Çolak " " 2 " " Çürüklü 0 371 2022/536 Mehmet oğlu. Yusuf Altıntaç 826,45 m² 0 m² 3 " " Akpınarlı 0 566 2022/538 Hüseyin oğlu. Ahmet Barsbay 531,03 m² 0 m² 4 " " Ocaklı 0 291 2022/552 Ali oğlu. Rifat Gürpınar 871,00 m² 3,60 m² 5 " " Ocaklı 0 252 2022/554 Hamdi oğlu. Hamdi Kılıç 541,33 m² 0 m² 6 " " Ocaklı 0 139 2022/556 Başaran oğlu. Asım Yıldız 357,49 m² 3,96 m² 7 " " Ocaklı 0 68 2022/558 Ali Galip oğlu. Barış Turan 847,92 m² 3,96 m² " " " " " " Ali Galip kızı. Eşe Çalışkan " " " " " " " " Ali Galip oğlu. Horzum Turan " " " " " " " " Ali Galip kızı. Senem Şen " " " " " " " " Ali Galip kızı. Sevgi Turan " " " " " " " " Nuri oğlu. Ali Galip Turan " "

Basın No: ILN01854831

#ilan.gov.tr