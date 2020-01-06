T.C. DARGEÇİT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

ESAS NO : 2019/370 Esas

Davacı Hasan AKYOL tarafından, davalılar Dargeçit Belediye Başkanlığı, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Hazine aleyhine açılan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle Mardin İli Dargeçit İlçesi, Kılavuz/Cumhuriyet Mahallesinde kain 149 ada 1 parsel, 109 ada 89 parsel sayılı taşınmazların köy boşluğu olarak (Krokide A, B, D ve E harfleri ile gösterilen kısımlar)tescil harici bırakılan kısımlarının davacı Hasan AKYOL adına tescili talep edilmiş olup, söz konusu taşınmazla ilgili olarak taşınmazda hak iddia edenlerin ve davaya itirazları olanların ilan tarihinden itibaren 3ay içerisinde, Mahkememize müracaat ederek Mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dosyasına itirazlarını içerir dilekçe ile başvurmaları aksi halde yargılamaya devam olunarak karar verileceği hususu 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 713'üncü maddesi gereğince ilan olunur.



Basın No: ILN01856973

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