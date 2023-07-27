KULU SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

KULU(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/6 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/6 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Kulu İlçe, Camikebir Mah., 218 Ada, 11 Parsel, Kargir Ev ve Arsası Vasfında

Adresi : Konya İli, Kulu İlçesi, Camikebir Mah., 218 Ada, 11 Parsel Kulu / KONYA

Yüzölçümü : 812,12 m2

İmar Durumu :1/1000 ölçekli uygulama imar planında Blok Nizam 4 Kat Konut Alanı olarak planlanmıştır. 625 m2 blok oturumu mevcuttur.

Kıymeti : 3.368.480,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/07/2023 - 14:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/08/2023 - 14:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/08/2023 - 14:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/09/2023 - 14:00

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.





Basın No:ILN01856226

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