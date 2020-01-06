T.C.BİRECİK1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2022/316 Esas

Davacı , MEHMET EKİNCİ ile Davalı , ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davası nedeniyle;

Dava konusu Şanlıurfa İli, Birecik İlçesi, Bent bahçesi Mahallesi'nde davacı Mehmet Ekinci tarafından 40 yıldır kullanıldığı iddia edilen 3312.59 m2'lik tapulama harici taşınmaz;

Yukarıda köyü, mevkii, sınırları, miktarı ve vasfı belirtilen taşınmazlar hakkında üstün hak iddia edeceklerin mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı bulunan dosyasına 3 aylık zaman içerisinde başvurmaları ilan olunur.



Basın No: ILN01856175

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