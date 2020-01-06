T.C. İstanbul Anadolu 22. İCRA HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2022/513 Esas

DAVALI : KADİR KAYA (T.C:38350839100) -Çamlık Mah. Çamlık Sok. No:69/4 Çekmeköy/ İSTANBUL

Davacı Mesude Zeynep Esenli tarafından aleyhinize açılan Kiralananın Tahliyesi davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememiz dosyasında yokluğunuzda istinaf kanun yoluna açık olmak üzere karar verildiği, tarafınıza tebligat yapılamadığı, adres araştırmasından da bir netice alınamadığından gerekçeli karar evrakının ilanen tebliğine karar verildiği hususu ilanen tebliğ olunur.



Basın No: ILN01856098

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