T.C. BURSA 16. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.78006439-2021/779-Ceza Dava Dosyası

İL AN

Cevat ve Naciye oğlu, 15/01/1998 doğumlu, (TC.No: 14*******80) sanık EMRE KAŞDAŞ hakkında Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık suçundan Bursa 16.Asliye Ceza Mahkemesinin 14/03/2023 tarih ve 2021/779 esas, 2023/203 karar sayılı kararı ile neticeten 4 Yıl 2 ay Hapis cezası ile cezalandırılmasına, kararı tüm aramalara rağmen kendisinin ya da konutunun bulunamaması nedeniyle tebliğ edilememiş ve ilanen tebligat yoluyla tebliğine karar verilmiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve 29.maddeleri göre hüküm özetinin gazetede ilan edildiği tarihten 7 gün sonra tebliğ edilmiş olacaktır.

Kararın gazetede ilan tarihinden 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize verilecek dilekçe veya tutanağa geçirilmek suretiyle zabıt katibine tutanağa bağlanmak şartıyla bulunulacak beyan ile, tutukluluk veya hükümlülük halinin olması durumunda ise ayrıca bulunan Ceza İnfaz Kurumu Müdürüne tutanağa bağlanmak şartıyla bulunabilecek beyan ile, 5271 sayılı CMK-231/12 maddesi gereğince, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Nezdinde İstinaf yolu açık olmak üzere karar verildiği ilanen tebliğ olunur.



Basın No: ILN01855142

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