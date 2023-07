Örnek No:55*

T.C.İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/09/2023 - 11:00

Bitiş Tarih ve Saati : 15/09/2023 - 11:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/10/2023 - 11:00

Bitiş Tarih ve Saati : 13/10/2023 - 11:00

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.İstanbul İl, Beşiktaş İlçe, Ortaköy Mahalle , 30 Ada No, 21 Parsel No, 7/762 Arsa Payı/Payda , 12.557,00 m² Ana Taş. Yüz Ölçümü, Ana Taş. Nit. Onikişer Katlı Beş Blok Kargir Apt,C Blok 3.KatNiteliği Mesken Olan TaşınmazınMesken 3 oda, salon, mutfak, banyo ve wc den oluşmaktadır.Ortaköy (Nispetiye)Mah. Cahit Aybar Sok. Dış Kapı No:1, C Blok 3. Kat D:50 Beşiktaş / İSTANBUL18.06.1993 tasdik tarihli, 1/5000 ölçekli Beşiktaş Gerigörünüm ve Etkilenme Revizyon Bölgesi Uygulama İmar Planı3.000.000,00 TL: %1

03/07/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN01855579

#ilan.gov.tr