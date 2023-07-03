T.C.İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*
T.C.İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ2022/315 TLMT. TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/315 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
Özellikleri : İstanbul İl, Beşiktaş İlçe, Ortaköy Mahalle , 30 Ada No, 21 Parsel No, 7/762 Arsa Payı/Payda , 12.557,00 m² Ana Taş. Yüz Ölçümü, Ana Taş. Nit. Onikişer Katlı Beş Blok Kargir Apt,C Blok 3.Kat 50 Nolu Bağımsız Bölüm Niteliği Mesken Olan Taşınmazın Borçluya Ait 3/8 Hissesi. Mesken 3 oda, salon, mutfak, banyo ve wc den oluşmaktadır. Adresi : Ortaköy (Nispetiye)Mah. Cahit Aybar Sok. Dış Kapı No:1, C Blok 3. Kat D:50 Beşiktaş / İSTANBUL
İmar Durumu: 18.06.1993 tasdik tarihli, 1/5000 ölçekli Beşiktaş Gerigörünüm ve Etkilenme Revizyon Bölgesi Uygulama İmar Planı
Kıymeti : 3.000.000,00 TL (Borçluya Ait 3/8 Hissesi) KDV Oranı : %1
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 08/09/2023 - 11:00
Bitiş Tarih ve Saati : 15/09/2023 - 11:00
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 06/10/2023 - 11:00
Bitiş Tarih ve Saati : 13/10/2023 - 11:00
03/07/2023 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No: ILN01855579
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