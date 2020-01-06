T.C. İSTANBUL ANADOLU GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Aşağıda ünvanı ve adresi yazılı olan Müdürlüğümüzün 2022/435 Esas sayılı dosyasında satışı yapılan İstanbul ili, Ataşehir ilçesi, Barbaros Mahallesi, 2521 Ada, 11 Parselsayılı taşınmazda İpotek alacaklısı M.M Ankara Yapı Kooperatifi tasfiye halinde olduğu ve tasfiye memurlarının kimlik bilgilerine ulaşılamadığından yapılan tüm tebligatlar sonuçsuz kaldığından Teb.K.'nun 28 ve 29.maddesi gereğince müdürlüğümüzce hazırlanan sıra cetveline ilanen tebliğine karar verildiğinden sıra cetveline karşı şikayet veya itirazlarını 7( yedi) gün içinde İstanbul Anadolu Nöbetçi İcra Mahkemesine, Alacağın esasına ilişkin itirazlarını 7(yedi) gün içinde İstanbul Anadolu Nöbetçi Hukuk Mahkemelerine yapmaları ve bu hususu belgelendiren evrakı yine aynı süre içinde müdürlüğümüze ibraz etmelerinin ihtarına, iş bu ilanın yayınlandığı tarihten 7 gün sonra sıra cetveli tasfiye halindeki M.M Ankara Yapı Kooperatifi şirketin tasfiye memurlarınatebliğ edilmiş sayılacağı ilan ve tebliğ olunur. 03/07/2023İpotek alacaklısı : Tasfiye Halinde M.M.Ankara Mahallesi Yapı Koop. (Sicil No : 48819-0)Adresi : Tepebaşı,meşrutiyet Cad.cebeci Apt.no.168/1 Beyoğlu BeyoğluTasfiye memurları: 1-Hasan Tahsin MÜEZZİNOĞLU:2-Muammer SAÇAKİpotek Tarihi : 19/06/1975 tarihli-5479 yevmiye numaralıAlacak Miktarı : 5.915,44 TL

Basın No: ILN01854721

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