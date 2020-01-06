T.C. İSTANBUL 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/290 EsasKonu : 1. Gaiplik İlanıMALİYE HAZİNESİ ile KAYYIM ÇEVRE VE ŞEHİRCİLK İL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;Davacı Hazine vekili, İstanbul ili Beyoğlu ilçesi Pirimehmetpaşa mahallesi 3527 ada 2 parsel sayılı taşınmazın aşağıda isimleri belirtilen malikleri hakkında gaiplik kararı talep etmiş olmakla;Gaipler; Yogi oğlu Mitityadi ile Yorgi kızı Zenoviya hakkında bilgi ve malumatı olanların bu gazetenin yayın tarihinden itibaren 6 ay içinde gerekli bilgi ve malumatlarını İstanbul 12.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2023/290 Esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri hususu M.K.nun 32. ve 33. maddeleri gereğince ilan olunur. 05/06/2023

Basın No: ILN01854995

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